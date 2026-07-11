Quem é Patrus Ananias, cotado pelo PT mineiro para disputar o governo

O deputado federal Patrus Ananias (PT) voltou ao centro das articulações políticas em Minas Gerais após passar a ser considerado uma das principais opções do Partido dos Trabalhadores para disputar o governo do estado nas eleições de 2026.

A avaliação ganhou força depois que outros nomes cogitados pela legenda perderam espaço nas pesquisas e no cenário político. Segundo apuração do jornalista Valdo Cruz, do g1, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a avaliar Patrus como alternativa para garantir ao PT um palanque competitivo no segundo maior colégio eleitoral do país.

Caso seja confirmado nas convenções partidárias, Patrus entrará na disputa pelo Palácio Tiradentes em um cenário considerado aberto. As pesquisas divulgadas até o momento mostram uma corrida sem um favorito consolidado, o que levou o PT a intensificar as conversas para definir seu candidato ao governo mineiro.

Trajetória política

Natural de Bocaiuva (MG), Patrus Ananias é advogado, professor e um dos fundadores do PT em Minas Gerais. Sua trajetória política começou na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde foi eleito vereador em 1988.

Entre 1993 e 1996, foi prefeito da caítal mineira. Sua gestão ficou marcada pela ampliação de políticas sociais e pela adoção do Orçamento Participativo, modelo que buscava envolver a população na definição de prioridades para investimentos públicos.

Após deixar a prefeitura, Patrus foi eleito deputado federal por Minas Gerais e, em 2004, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no primeiro governo Lula.

À frente da pasta, participou da implementação e da consolidação do Bolsa Família, programa que unificou iniciativas federais de transferência de renda e se tornou uma das principais políticas sociais dos governos petistas. Permaneceu no cargo até 2010.

No segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, voltou à Esplanada dos Ministérios para comandar o Ministério do Desenvolvimento Agrário entre 2015 e 2016.

O que defende?

Atualmente, Patrus exerce mandato como deputado federal por Minas Gerais. Em suas redes sociais e em seu site oficial, o parlamentar destaca temas ligados ao combate à fome, segurança alimentar, agricultura familiar, direitos humanos, desenvolvimento social e fortalecimento das políticas públicas voltadas às populações mais vulneráveis.

Essas pautas também aparecem com frequência em sua atuação parlamentar e em sua comunicação pública, ao lado de posicionamentos em defesa da democracia, da participação popular e da redução das desigualdades sociais.

O problema mineiro

A eventual candidatura de Patrus ocorre em um momento de reorganização da estratégia eleitoral do PT em Minas Gerais. O partido busca um nome capaz de representar a legenda na disputa pelo governo estadual e, ao mesmo tempo, fortalecer o palanque do presidente Lula no estado durante a campanha presidencial.

Durante o primeiro trimestre, a expectativa era da participação do ex-presidente do Seando, Rodrigo Pacheco (PSB), que afirmou que pretende deixar a vida política.

Diante deste imbróglio que aparenta estar chegando ao fim, a decisão ainda depende das deliberações do partido durante o período de convenções, que ocorre entre 20 de julho e 5 de agosto.