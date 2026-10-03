Pesquisa Quaest para governador: veja votos válidos em SP, MG, RJ, PE, DF e PA

RESUMO ＋ Pesquisas Quaest divulgadas neste sábado, 3, mostram o cenário de votos válidos para os governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal e Pará na véspera do primeiro turno. Tarcísio de Freitas (Republicanos) registra 60% em São Paulo, maior percentual entre os líderes nos cinco levantamentos. Dr. Daniel (Podemos) tem 57% no Pará, Celina Leão (PP) marca 53% no Distrito Federal, Raquel Lyra (PSD) aparece com 52% em Pernambuco e Eduardo Paes (PSD) registra 49% no Rio de Janeiro.

Pesquisas Quaest divulgadas neste sábado, 3, véspera do primeiro turno, mostram o cenário dos votos válidos para os governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal e Pará.

Entre os cinco levantamentos, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem o maior percentual, com 60% em São Paulo. Na sequência aparecem Dr Daniel (Podemos), com 57% no Pará; Celina Leão (PP), com 53% no Distrito Federal; e Raquel Lyra (PSD), com 52% em Pernambuco.

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) registra 49%, contra 40% de Douglas Ruas (PL).

Local 1º colocado % 2º colocado % São Paulo Tarcísio de Freitas 60% Fernando Haddad 36% Pará Dr. Daniel 57% Hana Ghassan 40% Distrito Federal Celina Leão 53% Leandro Grass 32% Pernambuco Raquel Lyra 52% João Campos 47% Rio de Janeiro Eduardo Paes 49% Douglas Ruas 40%

São Paulo: Tarcísio tem 60% e Haddad 36%

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas aparece com 60% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) tem 36%.

Os demais candidatos registram:

Vera Lúcia (PSTU): 2%

Vivian Mendes (UP): 2%

Carlos Machado (PCB): 0%

A Quaest ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado sob o número SP-04726/2026.

Minas Gerais: Cleitinho tem 54% e Patrus 23%

Em Minas, o senador Cleitinho lidera com 54% dos votos válidos, contra 23% de Patrus Ananias (PT). Alexandre Kalil (PDT) aparece com 10%, seguido por Flávio Roscoe (PL) com 6%.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 3.204 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.

Pará: Dr. Daniel tem 57% e Hana Ghassan 40%

No Pará, Dr. Daniel registra 57% dos votos válidos, ante 40% de Hana Ghassan (MDB). A diferença entre os dois é de 17 pontos percentuais.

Araceli Lemos (PSOL) aparece com 2% e Ruth Reis (Democrata), com 1%. Gal Leite (UP) e Well Macedo (PSTU) registram 0%.

A pesquisa, encomendada pela TV Liberal, ouviu 1.800 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O registro é PA-04580/2026.

Distrito Federal: Celina Leão chega a 53%

No Distrito Federal, Celina Leão tem 53% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass (PT) registra 32%. Paula Belmonte (PSDB) aparece em terceiro, com 10%.

Veja os demais números:

Cappelli (PSB): 2%

Kiko Caputo (Novo): 2%

Professora Samara Mineiro (UP): 1%

Professor Robson (PSTU): 0%

Expedito Mendonça (PCO): 0%

Foram entrevistados 2.652 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada como DF-04089/2026.

Pernambuco: Raquel Lyra tem 52% e João Campos 47%

Em Pernambuco, a diferença entre os dois primeiros é menor. Raquel Lyra aparece com 52% dos votos válidos, contra 47% de João Campos (PSB).

Ivan Moraes (PSOL), Guilherme Fonseca (PSTU), Professora Camila (UP), Renan Hallais (Missão) e Victor Assis (PCO) registram 0%.

A Quaest ouviu 2.652 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob o número PE-09665/2026.

Rio de Janeiro: Paes tem 49% e Ruas 40%

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes registra 49% dos votos válidos, enquanto Douglas Ruas tem 40%. A diferença entre os dois é de nove pontos percentuais.

Anthony Garotinho (Republicanos) aparece com 6%, mas teve a sua candidatura barrada pelo TRE, seguido por William Siri (PSOL), com 3%. André Marinho (Novo) e Coronel Busnello (Missão) têm 1% cada. Cyro Garcia (PSTU), Juliete (UP) e Luan Monteiro (PCO) registram 0%.

A pesquisa ouviu 3.204 eleitores do estado entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento foi registrado sob o protocolo RJ-03032/2026.

O que são votos válidos?

Os votos válidos consideram apenas os votos dados aos candidatos, deixando de fora votos brancos e nulos.

Nos levantamentos divulgados neste sábado, a Quaest também considera as intenções de voto e o perfil de comparecimento eleitoral para estimar esse resultado. O método, chamado de likely voter, do inglês, busca identificar os eleitores com maior propensão a comparecer às urnas.

Para vencer uma eleição para governador no primeiro turno, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos.