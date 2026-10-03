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Pesquisa Quaest para governador: veja votos válidos em SP, MG, RJ, PE, DF e PA

Tarcísio, Celina Leão, Raquel Lyra e Dr. Daniel aparecem acima de 50%; no Rio, Eduardo Paes registra 49%

Para vencer uma eleição para governador no primeiro turno, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos. (G1/ Fábio Tito/Divulgação)

Para vencer uma eleição para governador no primeiro turno, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos. (G1/ Fábio Tito/Divulgação)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h16.

Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 18h21.

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RESUMO ＋

Pesquisas Quaest divulgadas neste sábado, 3, mostram o cenário de votos válidos para os governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal e Pará na véspera do primeiro turno. Tarcísio de Freitas (Republicanos) registra 60% em São Paulo, maior percentual entre os líderes nos cinco levantamentos. Dr. Daniel (Podemos) tem 57% no Pará, Celina Leão (PP) marca 53% no Distrito Federal, Raquel Lyra (PSD) aparece com 52% em Pernambuco e Eduardo Paes (PSD) registra 49% no Rio de Janeiro.

Pesquisas Quaest divulgadas neste sábado, 3, véspera do primeiro turno, mostram o cenário dos votos válidos para os governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal e Pará.

Entre os cinco levantamentos, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem o maior percentual, com 60% em São Paulo. Na sequência aparecem Dr Daniel (Podemos), com 57% no Pará; Celina Leão (PP), com 53% no Distrito Federal; e Raquel Lyra (PSD), com 52% em Pernambuco.

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) registra 49%, contra 40% de Douglas Ruas (PL).

Local1º colocado%2º colocado%
São PauloTarcísio de Freitas60%Fernando Haddad36%
ParáDr. Daniel57%Hana Ghassan40%
Distrito FederalCelina Leão53%Leandro Grass32%
PernambucoRaquel Lyra52%João Campos47%
Rio de JaneiroEduardo Paes49%Douglas Ruas40%

São Paulo: Tarcísio tem 60% e Haddad 36%

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas aparece com 60% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) tem 36%.

Os demais candidatos registram:

  • Vera Lúcia (PSTU): 2%
  • Vivian Mendes (UP): 2%
  • Carlos Machado (PCB): 0%

A Quaest ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado sob o número SP-04726/2026.

Minas Gerais: Cleitinho tem 54% e Patrus 23%

Em Minas, o senador Cleitinho lidera com 54% dos votos válidos, contra 23% de Patrus Ananias (PT). Alexandre Kalil (PDT) aparece com 10%, seguido por Flávio Roscoe (PL) com 6%.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 3.204 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.

Pará: Dr. Daniel tem 57% e Hana Ghassan 40%

No Pará, Dr. Daniel registra 57% dos votos válidos, ante 40% de Hana Ghassan (MDB). A diferença entre os dois é de 17 pontos percentuais.

Araceli Lemos (PSOL) aparece com 2% e Ruth Reis (Democrata), com 1%. Gal Leite (UP) e Well Macedo (PSTU) registram 0%.

A pesquisa, encomendada pela TV Liberal, ouviu 1.800 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O registro é PA-04580/2026.

Distrito Federal: Celina Leão chega a 53%

No Distrito Federal, Celina Leão tem 53% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass (PT) registra 32%. Paula Belmonte (PSDB) aparece em terceiro, com 10%.

Veja os demais números:

  • Cappelli (PSB): 2%
  • Kiko Caputo (Novo): 2%
  • Professora Samara Mineiro (UP): 1%
  • Professor Robson (PSTU): 0%
  • Expedito Mendonça (PCO): 0%

Foram entrevistados 2.652 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada como DF-04089/2026.

Pernambuco: Raquel Lyra tem 52% e João Campos 47%

Em Pernambuco, a diferença entre os dois primeiros é menor. Raquel Lyra aparece com 52% dos votos válidos, contra 47% de João Campos (PSB).

Ivan Moraes (PSOL), Guilherme Fonseca (PSTU), Professora Camila (UP), Renan Hallais (Missão) e Victor Assis (PCO) registram 0%.

A Quaest ouviu 2.652 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob o número PE-09665/2026.

Rio de Janeiro: Paes tem 49% e Ruas 40%

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes registra 49% dos votos válidos, enquanto Douglas Ruas tem 40%. A diferença entre os dois é de nove pontos percentuais.

Anthony Garotinho (Republicanos) aparece com 6%, mas teve a sua candidatura barrada pelo TRE, seguido por William Siri (PSOL), com 3%. André Marinho (Novo) e Coronel Busnello (Missão) têm 1% cada. Cyro Garcia (PSTU), Juliete (UP) e Luan Monteiro (PCO) registram 0%.

A pesquisa ouviu 3.204 eleitores do estado entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento foi registrado sob o protocolo RJ-03032/2026.

O que são votos válidos?

Os votos válidos consideram apenas os votos dados aos candidatos, deixando de fora votos brancos e nulos.

Nos levantamentos divulgados neste sábado, a Quaest também considera as intenções de voto e o perfil de comparecimento eleitoral para estimar esse resultado. O método, chamado de likely voter, do inglês, busca identificar os eleitores com maior propensão a comparecer às urnas.

Para vencer uma eleição para governador no primeiro turno, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos.

Perguntas frequentes

Quem lidera as pesquisas Quaest para governador? ＋

Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera em São Paulo, com 60% dos votos válidos; Dr. Daniel (Podemos) tem 57% no Pará; Celina Leão (PP), 53% no Distrito Federal; Raquel Lyra (PSD), 52% em Pernambuco; e Eduardo Paes (PSD), 49% no Rio de Janeiro.

Qual candidato tem o maior percentual de votos válidos nas pesquisas? ＋

Tarcísio de Freitas registra o maior percentual entre os cinco líderes, com 60% dos votos válidos em São Paulo. Fernando Haddad (PT) aparece com 36%.

Como está a pesquisa para governador de Pernambuco? ＋

Raquel Lyra (PSD) registra 52% dos votos válidos, enquanto João Campos (PSB) aparece com 47%. A Quaest ouviu 2.652 eleitores entre 2 e 3 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro? ＋

Eduardo Paes (PSD) registra 49% dos votos válidos e Douglas Ruas (PL), 40%, uma diferença de nove pontos percentuais. Anthony Garotinho (Republicanos) aparece com 6% no levantamento, mas teve a candidatura barrada pelo TRE.

O que são votos válidos? ＋

Votos válidos são os votos dados aos candidatos, com a exclusão dos votos em branco e nulos. Para vencer uma eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos.

Como a Quaest calculou os votos válidos? ＋

Segundo as informações apresentadas na matéria, a Quaest considera as intenções de voto e o perfil de comparecimento eleitoral. O método, chamado de likely voter, busca identificar os eleitores com maior propensão a comparecer às urnas.

Qual é a margem de erro das pesquisas Quaest? ＋

Nos cinco levantamentos apresentados, a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. As pesquisas de São Paulo, Pará, Distrito Federal e Pernambuco informam nível de confiança de 95% no texto.

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