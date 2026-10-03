O cenário eleitoral para o governo de Sergipe está estável há cerca de um mês, com o governador Fábio Mitidieri (PSD) na liderança, seguido por Valmir de Francisquinho (Republicanos). Os dados são da última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME na última sexta-feira, 2.

Nas simulações de primeiro turno, Mitidieri registra 41,98% das intenções de voto, seu melhor desempenho desde abril. Desde a medição da sexta-feira anterior, 25 de setembro, o governador ganhou 1,44 ponto.

Já o adversário aparece com 33,25% da preferência do eleitorado sergipano, seu pior desempenho desde maio. Em uma semana, ele perdeu 0,41 pp.

Entre os demais candidatos, Ricardo Marques (PL) registra 5,83% das intenções de voto, seu pior desempenho do ano, após uma queda de 1,95 pp. Dr. Helton Monteiro (PSOL) tem 0,98% e Emanuel Cacho (PSDB), que desistiu da candidatura nesta semana, 0,47%.

De acordo com o medidor de tendência do agregador, Mitidieri tende a uma alta de 0,48 pp. O candidato do Republicanos tende a uma queda de 0,37 pp. Marques também tende a uma queda de 0,22 pp.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até 1 de outubro de 2026, por exemplo, a base recebeu 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.