Dr. Daniel (Podemos) lidera a corrida pelo governo do Pará com quase dez pontos de vantagem, segundo a pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 1. No cenário estimulado de primeiro turno, o candidato registra 49,9% das intenções de voto. A atual governadora, Hana Ghassan (MDB), aparece na segunda colocação com 38,6%.

Entre os demais nomes, Araceli (PSOL) pontua com 2,5% e Ruth Reis (Democrata) marca 0,4%. Os candidatos Well Macedo (PSTU) e Gal Leite (UP) têm, respectivamente, 0,3% e 0,2%. Eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 2,9%, enquanto 5,1% estão indecisos.

No recorte exclusivo de votos válidos, que exclui brancos e nulos, Dr. Daniel alcança 54,2%, contra 42% de Hana Ghassan, indicando possibilidade de que o pleito termine ainda no primeiro turno.

A pesquisa aponta ainda que a decisão de voto é considerada definitiva por 74,7% dos eleitores.

Segundo turno, rejeição e avaliação de governo

Em um eventual confronto de segundo turno, o levantamento mostra que Dr. Daniel venceria a atual governadora com 52,4% da preferência do eleitorado. Por sua vez, Hana Ghassan anota 41,6% no cenário projetado para a rodada final.

Os eleitores que declaram intenção de anular ou votar em branco somam 3,0%, e os que não sabem ou não responderam representam outros 3,0%.

No índice que mede a aversão aos candidatos, Hana Ghassan lidera a rejeição com 32,8%. O líder nas intenções de voto, Dr. Daniel, é o segundo mais rejeitado pelos entrevistados, somando 24,5%.

Os demais postulantes apresentam índices mais baixos, com Araceli marcando 16,5% e Ruth Reis com 13,0%. Os eleitores que afirmam não rejeitar nenhum candidato representam 14,4%, e os que rejeitam todos somam 3,9%.

A sondagem também mensurou a percepção sobre a atual gestão executiva estadual. Apesar do alto índice de rejeição, a administração da governadora Hana Ghassan é aprovada por 40,3% (avaliada como ótima ou boa), considerada regular por 27,2% e vista como ruim ou péssima por 23%.

O raio-X do eleitorado paraense

Ao analisar o desempenho por estratos demográficos, a vantagem de Dr. Daniel é impulsionado principalmente pelos eleitores jovens. No grupo de eleitores de 25 a 34 anos, o candidato atinge 58,7%, representando seu melhor desempenho no levantamento.

Já o eleitorado mais consolidado da atual governadora Hana Ghassan concentra-se na faixa de 60 anos ou mais, grupo em que ela chega à marca de 47,8%. Entre o eleitorado feminino, a governadora retém 39,4%, enquanto seu oponente direto atinge 47,9%.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 1.000 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob os protocolos BR-09952/2026 e PA-09843/2026.