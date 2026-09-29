Quem lidera a disputa pelos governos de SP, RJ, MG e PE? Veja os números da pesquisa Quaest

Quaest: em uma simulação de segundo turno, Tarcísio tem 49% (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
Repórter
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17h38.
Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 18h03.
Pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra Tarcísio de Freitas com 44% em São Paulo, Eduardo Paes com até 35% no Rio e Cleitinho Azevedo com 37% em Minas Gerais. Em Pernambuco, João Campos e Raquel Lyra empatam com 42%. O levantamento ouviu 1.800 eleitores.
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra os cenários na disputa pelos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.
Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 44% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 24%. No Rio, Eduardo Paes (PSD) tem 34%, à frente de Douglas Ruas (PL), com 25%.
A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-01590/2026.
Tarcísio mantém os 44% divulgados na pesquisa anterior, enquanto Haddad recuou de 27% para 24%. Os demais candidatos aparecem com 1% cada.
Em uma simulação de segundo turno, Tarcísio tem 49%, mesmo percentual do levantamento anterior, contra 29% de Haddad, que tinha 30%.
Eduardo Paes (PSD) aparece à frente nos dois cenários testados pela Quaest. Com a presença do ex-governador Garotinho (Republicanos), Paes tem 34%, ante 25% de Douglas Ruas (PL). Garotinho aparece com 9%.
Sem Garotinho na disputa, Paes registra 35% e Ruas, 26%.
Cenário 1 - Com Garotinho
Cenário 2 - Sem Garotinho
A Quaest também perguntou em quem os eleitores votariam em um cenário sem o ex-governador.
Em uma simulação de segundo turno entre os dois, Paes tem 43%, contra 33% de Ruas.
Cleitinho lidera com 37%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Patrus Ananias aparece em segundo, com 18%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 9%.
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) aparecem empatados numericamente, ambos com 42% das intenções de voto. Campos avançou de 39% para 42%, enquanto Raquel passou de 41% para 42%.
No segundo turno, João Campos e Raquel Lyra também aparecem empatados, com 44% cada. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 41% e 43%, respectivamente.
Tarcísio de Freitas lidera com 44% das intenções de voto, segundo a Quaest, enquanto Fernando Haddad aparece com 24%. Em uma simulação de segundo turno, Tarcísio tem 49% contra 29% de Haddad.
Eduardo Paes lidera os dois cenários testados pela Quaest no Rio de Janeiro. Paes tem 34% contra 25% de Douglas Ruas no cenário com Garotinho e 35% contra 26% no cenário sem o ex-governador.
Cleitinho Azevedo lidera em Minas Gerais com 37%, mesmo percentual da pesquisa anterior, segundo a Quaest. Patrus Ananias aparece com 18%, seguido por Alexandre Kalil, com 9%.
João Campos e Raquel Lyra têm 42% das intenções de voto cada no primeiro turno, segundo a Quaest. Na simulação de segundo turno, os dois também aparecem empatados, com 44% cada.
A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.