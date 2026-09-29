Quem lidera a disputa pelos governos de SP, RJ, MG e PE? Veja os números da pesquisa Quaest

RESUMO ＋ Pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra Tarcísio de Freitas com 44% em São Paulo, Eduardo Paes com até 35% no Rio e Cleitinho Azevedo com 37% em Minas Gerais. Em Pernambuco, João Campos e Raquel Lyra empatam com 42%. O levantamento ouviu 1.800 eleitores.

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra os cenários na disputa pelos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 44% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 24%. No Rio, Eduardo Paes (PSD) tem 34%, à frente de Douglas Ruas (PL), com 25%.

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-01590/2026.

Veja os resultados:

São Paulo

Tarcísio mantém os 44% divulgados na pesquisa anterior, enquanto Haddad recuou de 27% para 24%. Os demais candidatos aparecem com 1% cada.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44% (eram 44% em 23 de setembro)

44% (eram 44% em 23 de setembro) Fernando Haddad (PT): 24% (eram 27%)

24% (eram 27%) Vera Lúcia (PSTU): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Vivian Mendes (UP): 1% (era 0)

1% (era 0) Izadora Dias (PCO) : 1% (era 1%)

: 1% (era 1%) Carlos Machado (PCB): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Indecisos: 16% (eram 14%)

16% (eram 14%) Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 11%)

Em uma simulação de segundo turno, Tarcísio tem 49%, mesmo percentual do levantamento anterior, contra 29% de Haddad, que tinha 30%. Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49% (eram 49% em 23 de setembro)

49% (eram 49% em 23 de setembro) Fernando Haddad (PT): 29% (eram 30%)

29% (eram 30%) Em branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 12%)

12% (eram 12%) Indecisos: 10% (eram 9%)

Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD) aparece à frente nos dois cenários testados pela Quaest. Com a presença do ex-governador Garotinho (Republicanos), Paes tem 34%, ante 25% de Douglas Ruas (PL). Garotinho aparece com 9%.

Sem Garotinho na disputa, Paes registra 35% e Ruas, 26%.

Cenário 1 - Com Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 34% (eram 36% em 23 de setembro)

34% (eram 36% em 23 de setembro) Douglas Ruas (PL): 25% (eram 23%)

25% (eram 23%) Garotinho (Republicanos): 9% (eram 8%)

9% (eram 8%) William Siri (PSOL): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Juliete Pantoja (UP): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Cyro Garcia (PSTU): % (era 1%)

% (era 1%) Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)

1% (era 1%) André Marinho (Novo): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Indecisos: 14% (eram 16%)

14% (eram 16%) Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 12%)

Cenário 2 - Sem Garotinho

A Quaest também perguntou em quem os eleitores votariam em um cenário sem o ex-governador.

Eduardo Paes (PSD): 35% (eram 38%)

35% (eram 38%) Douglas Ruas (PL): 26% (eram 25%)

26% (eram 25%) William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Cyro Garcia (PSTU): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)

1% (era 1%) André Marinho (Novo): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Juliete Pantoja (UP): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Luan Monteiro (PCO): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Indecisos: 16% (eram 17%)

16% (eram 17%) Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 13%) Em uma simulação de segundo turno entre os dois, Paes tem 43%, contra 33% de Ruas.

Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 44%)

Douglas Ruas (PL): 33% (eram 31%)

Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 14%)

Indecisos: 9% (eram 11%)

Minas Gerais

Cleitinho lidera com 37%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Patrus Ananias aparece em segundo, com 18%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 9%.

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% (eram 37% em 23 de setembro)

37% (eram 37% em 23 de setembro) Patrus Ananias (PT): 18% (eram 16%)

18% (eram 16%) Alexandre Kalil (PDT): 9% (eram 8%)

9% (eram 8%) Mateus Simões (PSD): 6% (eram 7%)

6% (eram 7%) Flávio Roscoe (PL): 5% (eram 5%)

5% (eram 5%) Gabriel (MDB): 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Ben Mendes (Missão): 2% (era 1%)

2% (era 1%) Professor Túlio Lopes (PCB): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Rafael Duda (PSTU): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Henrique Áreas (PCO): 0% (eram 0%)

0% (eram 0%) Indira Xavier (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Indecisos: 11% (eram 16%)

11% (eram 16%) Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 7%) Pernambuco João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) aparecem empatados numericamente, ambos com 42% das intenções de voto. Campos avançou de 39% para 42%, enquanto Raquel passou de 41% para 42%. João Campos (PSB): 42% (eram 39% em 23 de setembro);

42% (eram 39% em 23 de setembro); Raquel Lyra (PSD): 42% (eram 41%);

42% (eram 41%); Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1)%;

1% (era 1)%; Renan Hallais (Missão): 0% (era 1%);

0% (era 1%); Professora Camila (UP): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Indecisos: 10% (eram 12%);

10% (eram 12%); Branco/nulo/não vai votar: 5% (eram 6%). No segundo turno, João Campos e Raquel Lyra também aparecem empatados, com 44% cada. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 41% e 43%, respectivamente. João Campos (PSB): 44% (eram 41%);

44% (eram 41%); Raquel Lyra (PSD): 44% (eram 43%);

44% (eram 43%); Indecisos: 7% (eram 10%);

7% (eram 10%); Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%).