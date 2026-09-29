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Quem lidera a disputa pelos governos de SP, RJ, MG e PE? Veja os números da pesquisa Quaest

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 44% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 24%

Quaest: em uma simulação de segundo turno, Tarcísio tem 49% (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Quaest: em uma simulação de segundo turno, Tarcísio tem 49% (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17h38.

Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 18h03.

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Pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra Tarcísio de Freitas com 44% em São Paulo, Eduardo Paes com até 35% no Rio e Cleitinho Azevedo com 37% em Minas Gerais. Em Pernambuco, João Campos e Raquel Lyra empatam com 42%. O levantamento ouviu 1.800 eleitores.

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra os cenários na disputa pelos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 44% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 24%. No Rio, Eduardo Paes (PSD) tem 34%, à frente de Douglas Ruas (PL), com 25%.

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-01590/2026.

Veja os resultados:

São Paulo

Tarcísio mantém os 44% divulgados na pesquisa anterior, enquanto Haddad recuou de 27% para 24%. Os demais candidatos aparecem com 1% cada. 

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44% (eram 44% em 23 de setembro)
  • Fernando Haddad (PT): 24% (eram 27%)
  • Vera Lúcia (PSTU): 1% (era 1%)
  • Vivian Mendes (UP): 1% (era 0)
  • Izadora Dias (PCO): 1% (era 1%)
  • Carlos Machado (PCB): 1% (era 1%)
  • Indecisos: 16% (eram 14%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 11%)

Em uma simulação de segundo turno, Tarcísio tem 49%, mesmo percentual do levantamento anterior, contra 29% de Haddad, que tinha 30%.

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49% (eram 49% em 23 de setembro)
  • Fernando Haddad (PT): 29% (eram 30%)
  • Em branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 12%)
  • Indecisos: 10% (eram 9%)

Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD) aparece à frente nos dois cenários testados pela Quaest. Com a presença do ex-governador Garotinho (Republicanos), Paes tem 34%, ante 25% de Douglas Ruas (PL). Garotinho aparece com 9%.

Sem Garotinho na disputa, Paes registra 35% e Ruas, 26%. 

Cenário 1 - Com Garotinho

  • Eduardo Paes (PSD): 34% (eram 36% em 23 de setembro)
  • Douglas Ruas (PL): 25% (eram 23%)
  • Garotinho (Republicanos): 9% (eram 8%)
  • William Siri (PSOL): 1% (era 1%)
  • Juliete Pantoja (UP): 1% (era 1%)
  • Cyro Garcia (PSTU): % (era 1%)
  • Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)
  • André Marinho (Novo): 0% (era 1%)
  • Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)
  • Indecisos: 14% (eram 16%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 12%)

Cenário 2 - Sem Garotinho

A Quaest também perguntou em quem os eleitores votariam em um cenário sem o ex-governador.

  • Eduardo Paes (PSD): 35% (eram 38%)
  • Douglas Ruas (PL): 26% (eram 25%)
  • William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)
  • Cyro Garcia (PSTU): 1% (era 1%)
  • Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)
  • André Marinho (Novo): 1% (era 1%)
  • Juliete Pantoja (UP): 1% (era 1%)
  • Luan Monteiro (PCO): 1% (era 1%)
  • Indecisos: 16% (eram 17%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 13%)

Em uma simulação de segundo turno entre os dois, Paes tem 43%, contra 33% de Ruas. 

  • Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 44%)
  • Douglas Ruas (PL): 33% (eram 31%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 14%)
  • Indecisos: 9% (eram 11%)

Minas Gerais

Cleitinho lidera com 37%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Patrus Ananias aparece em segundo, com 18%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 9%. 

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% (eram 37% em 23 de setembro)
  • Patrus Ananias (PT): 18% (eram 16%)
  • Alexandre Kalil (PDT): 9% (eram 8%)
  • Mateus Simões (PSD): 6% (eram 7%)
  • Flávio Roscoe (PL): 5% (eram 5%)
  • Gabriel (MDB): 2% (eram 2%)
  • Ben Mendes (Missão): 2% (era 1%)
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 1% (era 1%)
  • Rafael Duda (PSTU): 0% (era 0%)
  • Henrique Áreas (PCO): 0% (eram 0%)
  • Indira Xavier (UP): 0% (era 0%)
  • Indecisos: 11% (eram 16%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 7%)

Pernambuco

João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) aparecem empatados numericamente, ambos com 42% das intenções de voto. Campos avançou de 39% para 42%, enquanto Raquel passou de 41% para 42%.

  • João Campos (PSB): 42% (eram 39% em 23 de setembro);
  • Raquel Lyra (PSD): 42% (eram 41%);
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1)%;
  • Renan Hallais (Missão): 0% (era 1%);
  • Professora Camila (UP): 0% (era 0%);
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);
  • Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);
  • Indecisos: 10% (eram 12%);
  • Branco/nulo/não vai votar: 5% (eram 6%).

No segundo turno, João Campos e Raquel Lyra também aparecem empatados, com 44% cada. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 41% e 43%, respectivamente.

  • João Campos (PSB): 44% (eram 41%);
  • Raquel Lyra (PSD): 44% (eram 43%);
  • Indecisos: 7% (eram 10%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%).

'Perguntas frequentes'

Quem lidera a pesquisa Quaest para o governo de São Paulo? ＋

Tarcísio de Freitas lidera com 44% das intenções de voto, segundo a Quaest, enquanto Fernando Haddad aparece com 24%. Em uma simulação de segundo turno, Tarcísio tem 49% contra 29% de Haddad.

Quem está à frente na disputa pelo governo do Rio de Janeiro? ＋

Eduardo Paes lidera os dois cenários testados pela Quaest no Rio de Janeiro. Paes tem 34% contra 25% de Douglas Ruas no cenário com Garotinho e 35% contra 26% no cenário sem o ex-governador.

Qual é o resultado da pesquisa para o governo de Minas Gerais? ＋

Cleitinho Azevedo lidera em Minas Gerais com 37%, mesmo percentual da pesquisa anterior, segundo a Quaest. Patrus Ananias aparece com 18%, seguido por Alexandre Kalil, com 9%.

João Campos e Raquel Lyra estão empatados em Pernambuco? ＋

João Campos e Raquel Lyra têm 42% das intenções de voto cada no primeiro turno, segundo a Quaest. Na simulação de segundo turno, os dois também aparecem empatados, com 44% cada.

Quantas pessoas foram ouvidas pela pesquisa Quaest? ＋

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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