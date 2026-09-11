(Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)
Repórter
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h23.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com 47% das intenções de voto para o governo do estado, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Em seguida aparece o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), com 42%.
Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Lyra segue com o mesmo patamar, enquanto Campos passou de 40% para 42%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Na sequência aparecem Ivan Moraes (PSOL), Professora Camila (UP) e Renan Hallais (Missão), com 1% cada.
O levantamento ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de agosto. A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, tem nível de confiança de 95% e registro PE-04411/2026.