A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com 47% das intenções de voto para o governo do estado, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Em seguida aparece o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), com 42%.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Lyra segue com o mesmo patamar, enquanto Campos passou de 40% para 42%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na sequência aparecem Ivan Moraes (PSOL), Professora Camila (UP) e Renan Hallais (Missão), com 1% cada.

Raquel Lyra (PSD): 47% (eram 47% em 21 de agosto);

47% (eram 47% em 21 de agosto); João Campos (PSB): 42% (eram 40%);

42% (eram 40%); Ivan Moraes (PSOL) : 1% (era 1%);

: 1% (era 1%); Professora Camila (UP): 1% (era 1%);

1% (era 1%); Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%);

1% (era 1%); Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 1%);

Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Branco/nulo/nenhum: 6% (eram 5%);

6% (eram 5%); Indecisos: 2% (eram 4%).

O levantamento ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de agosto. A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, tem nível de confiança de 95% e registro PE-04411/2026.