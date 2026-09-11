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Datafolha em Pernambuco: Raquel Lyra tem 47%, João Campos, 42%

Em relação ao levantamento anterior, de 21 de agosto, Lyra segue com o mesmo patamar, enquanto Campos subiu de 40% para 42%

(Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)

(Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h23.

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com 47% das intenções de voto para o governo do estado, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Em seguida aparece o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), com 42%.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Lyra segue com o mesmo patamar,  enquanto Campos passou de 40% para 42%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na sequência aparecem Ivan Moraes (PSOL), Professora Camila (UP) e Renan Hallais (Missão), com 1% cada.  

  • Raquel Lyra (PSD): 47% (eram 47% em 21 de agosto);
  • João Campos (PSB): 42% (eram 40%);
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1%);
  • Professora Camila (UP): 1% (era 1%);
  • Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%);
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 1%);
  • Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);
  • Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0% (era 0%);
  • Branco/nulo/nenhum: 6% (eram 5%);
  • Indecisos: 2% (eram 4%).

O levantamento ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de agosto. A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, tem nível de confiança de 95% e registro PE-04411/2026.

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