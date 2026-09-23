Pesquisa Quaest: Celina Leão lidera com 33% no Distrito Federal; Grass tem 17%

Eleições DF: conhecida como "leoa", Celina grava liderança para vaga de governadora (Bruno Spada / Câmara dos Deputados/Agência Câmara)
Colaboradora
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18h44.
A atual governadora Celina Leão (PP) segue na liderança da disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo a nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 23.
No levantamento, a "leoa", como é conhecida, aparece com 33% das intenções de voto.
O percentual é ligeiramente menor do que os 35% registrados na rodada anterior, mas mantém a candidata isolada na liderança.
Leandro Grass (PT) aparece em segundo lugar, com 21%, um salto de quatro pontos em relação à pesquisa passada. Arruda (PSD) vem na sequência, com 17%, praticamente estável.
Essa foi a primeira vez que a Quaest testou dois cenários diferentes para a disputa. Um deles inclui Arruda, Elisson (Agir) e Rico Pinheiro (PRTB). O outro simula o pleito sem esses três nomes, já que as candidaturas dos três foram indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).
Veja a pesquisa estimulada, no cenário que inclui os candidatos com registro sob recurso:
No segundo cenário, sem Arruda, Elisson e Rico Pinheiro, os votos se redistribuem entre os candidatos que seguem sem contestação:
Como é um cenário inédito, esses números não podem ser comparados com pesquisas anteriores.
Um dado que chama atenção nessa rodada é que a parcela de eleitores que considera o voto definitivo cresceu. Hoje, 61% dizem que não vão mudar de ideia até a eleição, contra 55% na pesquisa passada. Outros 38% ainda podem mudar o voto até 4 de outubro.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, o cenário muda bastante. Veja os números:
Quase metade dos eleitores ainda não sabe em quem votar quando precisa citar um nome de cabeça, sem ver a lista de candidatos.
A Quaest também simulou três possíveis confrontos de segundo turno. Em todos eles, Celina Leão aparece na frente.
Celina Leão x Arruda
Arruda x Leandro Grass
Celina Leão x Leandro Grass
Vale notar que a vantagem de Celina Leão diminuiu em todos os três cenários testados, na comparação com o levantamento anterior.
A Quaest ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-02596/2026.
O TRE-DF barrou o registro de três dos 11 candidatos ao governo do Distrito Federal. Vale entender o que isso significa na prática antes de olhar os números da pesquisa.
O caso de Arruda é o mais conhecido. O ex-governador foi condenado por improbidade administrativa em um dos processos da Operação Caixa de Pandora. Segundo a Justiça Eleitoral, essa condenação o torna inelegível até 2030, pela Lei da Ficha Limpa.
Elisson Ferreira teve o registro negado por inconsistências no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do partido.
Já Rico Pinheiro esbarrou em um problema de prazo: o partido protocolou o documento em 18 de agosto, três dias depois do limite estabelecido pela legislação eleitoral.
Mesmo com a candidatura barrada, os três seguem em campanha.
Segundo o TRE-DF, enquanto o recurso não é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos mantêm o direito de fazer campanha, usar propaganda eleitoral e participar do horário eleitoral gratuito.
Isso acontece porque a decisão do TRE-DF ainda não é definitiva. Os três recorreram ao TSE, e a última palavra sobre a validade dessas candidaturas só sai depois do julgamento em Brasília.
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro, um domingo, com votação das 8h às 17h no horário de Brasília.