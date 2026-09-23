Pesquisa Quaest: Celina Leão lidera com 33% no Distrito Federal; Grass tem 17%

A atual governadora Celina Leão (PP) segue na liderança da disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo a nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 23.

No levantamento, a "leoa", como é conhecida, aparece com 33% das intenções de voto.

O percentual é ligeiramente menor do que os 35% registrados na rodada anterior, mas mantém a candidata isolada na liderança.

Leandro Grass (PT) aparece em segundo lugar, com 21%, um salto de quatro pontos em relação à pesquisa passada. Arruda (PSD) vem na sequência, com 17%, praticamente estável.

Essa foi a primeira vez que a Quaest testou dois cenários diferentes para a disputa. Um deles inclui Arruda, Elisson (Agir) e Rico Pinheiro (PRTB). O outro simula o pleito sem esses três nomes, já que as candidaturas dos três foram indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

Como ficam os números com e sem Arruda?

Veja a pesquisa estimulada, no cenário que inclui os candidatos com registro sob recurso:

Celina Leão (PP): 33% (eram 35%)

33% (eram 35%) Leandro Grass (PT) : 21% (eram 17%)

: 21% (eram 17%) Arruda (PSD): 17% (eram 18%)

17% (eram 18%) Paula Belmonte (PSDB) : 5% (eram 4%)

: 5% (eram 4%) Cappelli (PSB): 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Kiko Caputo (Novo): 2% (eram 1%)

2% (eram 1%) Professora Samara Mineiro (UP): 0% (eram 1%)

0% (eram 1%) Elisson (Agir): 0% (eram 0%)

0% (eram 0%) Professor Robson (PSTU): 0% (eram 0%)

0% (eram 0%) Expedito Mendonça (PCO): 0% (eram 0%)

0% (eram 0%) Rico Pinheiro (PRTB): 0% (eram 0%)

0% (eram 0%) Branco, nulo ou não vai votar: 8% (eram 7%)

8% (eram 7%) Indecisos: 12% (eram 15%)

No segundo cenário, sem Arruda, Elisson e Rico Pinheiro, os votos se redistribuem entre os candidatos que seguem sem contestação:

Celina Leão (PP) : 34%

: 34% Leandro Grass (PT): 23%

23% Paula Belmonte (PSDB): 7%

7% Kiko Caputo (Novo): 3%

3% Cappelli (PSB): 2%

2% Professora Samara Mineiro (UP): 1%

1% Professor Robson (PSTU): 0%

0% Expedito Mendonça (PCO): 0%

0% Branco, nulo ou não vai votar: 15%

15% Indecisos: 15%

Como é um cenário inédito, esses números não podem ser comparados com pesquisas anteriores.

Um dado que chama atenção nessa rodada é que a parcela de eleitores que considera o voto definitivo cresceu. Hoje, 61% dizem que não vão mudar de ideia até a eleição, contra 55% na pesquisa passada. Outros 38% ainda podem mudar o voto até 4 de outubro.

O que mostra a pesquisa espontânea?

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, o cenário muda bastante. Veja os números:

Celina Leão (PP) : 22%

: 22% Leandro Grass (PT): 15%

15% Arruda (PSD) : 8%

: 8% Paula Belmonte (PSDB): 2%

2% Cappelli (PSB): 1%

1% Outros : 0%

: 0% Branco, nulo ou não vai votar: 4%

4% Indecisos: 47%

Quase metade dos eleitores ainda não sabe em quem votar quando precisa citar um nome de cabeça, sem ver a lista de candidatos.

Cenários de segundo turno

A Quaest também simulou três possíveis confrontos de segundo turno. Em todos eles, Celina Leão aparece na frente.

Celina Leão x Arruda

Celina Leão (PP): 43%

43% Arruda (PSD): 32%

32% Branco, nulo ou nenhum: 19%

19% Indecisos: 6%

Arruda x Leandro Grass

Arruda (PSD): 38%

38% Leandro Grass (PT): 31%

31% Branco, nulo ou nenhum: 22%

22% Indecisos: 9%

Celina Leão x Leandro Grass

Celina Leão (PP): 48%

48% Leandro Grass (PT): 30%

30% Branco, nulo ou nenhum: 16%

16% Indecisos: 6%

Vale notar que a vantagem de Celina Leão diminuiu em todos os três cenários testados, na comparação com o levantamento anterior.

A Quaest ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-02596/2026.

Por que Arruda, Elisson e Rico Pinheiro aparecem com a candidatura indeferida?

O TRE-DF barrou o registro de três dos 11 candidatos ao governo do Distrito Federal. Vale entender o que isso significa na prática antes de olhar os números da pesquisa.

O caso de Arruda é o mais conhecido. O ex-governador foi condenado por improbidade administrativa em um dos processos da Operação Caixa de Pandora. Segundo a Justiça Eleitoral, essa condenação o torna inelegível até 2030, pela Lei da Ficha Limpa.

Elisson Ferreira teve o registro negado por inconsistências no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do partido.

Já Rico Pinheiro esbarrou em um problema de prazo: o partido protocolou o documento em 18 de agosto, três dias depois do limite estabelecido pela legislação eleitoral.

Mesmo com a candidatura barrada, os três seguem em campanha.

Segundo o TRE-DF, enquanto o recurso não é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos mantêm o direito de fazer campanha, usar propaganda eleitoral e participar do horário eleitoral gratuito.

Isso acontece porque a decisão do TRE-DF ainda não é definitiva. Os três recorreram ao TSE, e a última palavra sobre a validade dessas candidaturas só sai depois do julgamento em Brasília.

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro, um domingo, com votação das 8h às 17h no horário de Brasília.