A TIC Trens, concessionária responsável pela operação da Linha 7-Rubi de São Paulo e pela construção e operação do Trem Intercidades (TIC) entre a capital paulista e Campinas, terá de ampliar seu quadro de funcionários com o fim da escala 6x1.

A empresa estima que precisará contratar 15% a mais de mão de obra para a operação ferroviária com a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Em abril de 2026, a companhia contava com mais de 1,5 mil funcionários.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Pedro Moro, CEO da TIC Trens, afirmou que, embora a concessionária já adote escalas de trabalho que garantem dois dias de descanso semanal aos funcionários da operação, a redução da carga horária exigirá uma reformulação das escalas. A empresa trabalha nesta semana na definição das novas jornadas.

“A gente calcula que, entre essa primeira fase de 42 horas e a próxima, com 40 horas, a gente tem que contratar 15% a mais de mão de obra para poder compensar essas escalas. Apesar de ser 10% da jornada, a hora que você reduz e remexe na escala dá quase 15% de incremento na mão de obra que a gente vai precisar”, diz Moro.

Promulgada pelo Congresso Nacional em 16 de outubro, a emenda constitucional que estabelece o fim da escala 6x1 prevê a redução da jornada de trabalho em duas etapas, sem diminuição dos salários. Pela regra geral, a carga horária máxima semanal passará de 44 para 42 horas em 16 de dezembro deste ano e chegará a 40 horas em dezembro de 2027.

A TIC Trens assumiu a operação da Linha 7-Rubi, que liga a estação Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí, em 26 de novembro de 2025. Até então, a linha era administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O contrato de concessão prevê também a modernização da linha e a implantação do Trem Intercidades Eixo Norte.

Segundo Moro, a concessionária adota diferentes escalas de trabalho a depender da função exercida pelos funcionários. Os profissionais que atuam no Centro de Controle Operacional (CCO), por exemplo, cumprem turnos de 12 horas, enquanto os maquinistas trabalham em turnos de oito horas.

“O que teremos que nos adaptar é a jornada. De 44 para 42 horas. A hora que você traz a jornada para 42 horas, é preciso mexer na escala. Tenho que mexer na escala inteira, porque vai desmontar”, afirma.

O executivo diz que, diante da mudança na legislação trabalhista, há previsão legal de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão por parte do governo de São Paulo.

A preocupação com os efeitos da redução da jornada de trabalho é compartilhada por outras operadoras do setor metroferroviário. Em entrevista ao EXAME Infra, Ana Patrizia Gonçalves Lira, diretora-presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), afirmou que a mudança pode agravar a escassez de mão de obra especializada no setor.

“Precisaremos contratar mais pessoas para cumprir a jornada, mas buscamos discutir um regime próprio”, afirmou a executiva. A associação defende a discussão de escalas específicas para as operadoras vinculadas ao poder público.

Fim da escala 6x1 terá impacto nas obras do Trem Intercidades

Se na operação ferroviária o principal impacto será provocado pela redução da jornada semanal de trabalho, nas obras de infraestrutura da concessionária a situação é diferente.

A TIC Trens ainda calcula os efeitos do fim da escala 6x1 sobre as obras, nas quais o regime de seis dias de trabalho para um de descanso é utilizado.

“Em relação à escala 6x1, nas obras a gente vai ter um impacto bastante significativo. A mão de obra, normalmente, nas obras, utiliza a escala 6x1”, diz Moro.

Apesar do impacto, o executivo afirma que o cronograma de entregas será mantido, uma vez que as construtoras que realizam as obras irão se adequar para fazer as entregas.

Além das intervenções para a modernização da Linha 7-Rubi, a concessionária é responsável pela implantação do Trem Intercidades entre São Paulo e Campinas.

Setor ferroviário enfrenta dificuldade para contratar mão de obra especializada

Apesar do volume de obras de infraestrutura em São Paulo, Moro afirma que a TIC Trens não enfrentou, até o momento, dificuldades para contratar mão de obra para a construção civil, contrariando uma expectativa inicial da concessionária.

O cenário, no entanto, é diferente na operação ferroviária. Segundo o executivo, a contratação de técnicos especializados em manutenção continua sendo um problema para as operadoras do setor metroferroviário, em meio à expansão da malha de trens e metrôs.

“O que a gente tem dificuldade, assim como todo o segmento, é a contratação de técnicos especializados em manutenção”, afirma.

De acordo com Moro, a inauguração de novas linhas acentua a disputa por profissionais qualificados entre as operadoras, que enfrentam dificuldades para repor os funcionários contratados por outras empresas.

“Cada vez que inaugura ou fica próximo de inaugurar uma linha, perdemos mão de obra e a reposição fica cada vez mais difícil”, diz o executivo.

Segundo Moro, a falta de oportunidades de qualificação profissional para atuar no setor faz com que a concessionária mantenha vagas de trabalho abertas permanentemente.

O desafio de ampliar o contingente de trabalhadores ocorre em meio a um ciclo de investimentos na expansão do transporte de passageiros sobre trilhos no país. Segundo dados da ANPTrilhos, o Brasil tem 1.144,7 quilômetros de malha em operação, distribuídos em 22 sistemas, e outros 138,7 quilômetros em construção, divididos em cerca de 20 projetos.

Para atender à demanda por profissionais, a associação trabalha na ampliação da oferta de cursos de qualificação em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e mantém conversas com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) para desenvolver novas formações voltadas ao setor.