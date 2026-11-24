O Novo PAC chega a 2026 com 97% de execução dos recursos previstos para o ciclo 2023-2026, segundo o secretário especial do programa na Casa Civil, Roberto Garibe. O governo já trabalha no desenho de um próximo ciclo, que terá duração de oito anos. Os dados foram apresentados em 10 de novembro, em Brasília, durante o Fórum Nacional de PPPs e Concessões.

Balanço do ciclo atual

De acordo com Garibe, a carteira do programa soma R$ 1,9 trilhão, com cerca de 40% de participação privada. O avanço foi gradual: em maio, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, informou que 89,5% dos recursos previstos para 2023 a 2026 haviam sido executados até março.

O peso do capital privado acompanha a tendência de triplicação dos investimentos privados em infraestrutura.

Recursos aplicados e obras entregues

Os percentuais de execução não representam, necessariamente, obras concluídas. O indicador considera também projetos em andamento, contratos e investimentos destravados.

Em balanço apresentado durante a Marcha dos Prefeitos, em maio, a Casa Civil informou que o Novo PAC somava 38,2 mil empreendimentos, dos quais 10,7 mil estavam concluídos e entregues à população. Os números, referentes a março de 2026, mostram a diferença entre a execução dos recursos previstos e a conclusão efetiva dos projetos.

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O que muda no próximo ciclo

Segundo Garibe, o próximo ciclo do Novo PAC deve contar com seleções voltadas à estruturação de projetos, para que estados e municípios apresentem propostas mais robustas nas disputas por recursos federais.

O programa também prevê a contratação de novos estruturadores, com financiamento dos estudos pelo governo. A iniciativa busca ampliar a capacidade técnica dos entes públicos para desenvolver projetos de infraestrutura. O BNDES descreve um setor que avançou na estruturação, mas tem o desafio de ampliar a capacidade de execução.

A execução nos entes subnacionais já era apontada como ponto central. Em entrevista ao Macro em Pauta, da EXAME, em abril de 2025, o então secretário especial Maurício Muniz citou o avanço das obras de estados e municípios como principal desafio do programa.

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Mobilidade, saneamento e meta de investimento

Na mobilidade urbana, o modelo de seleção deve dar lugar à pactuação com os entes federados, com base em um estudo nacional sobre as regiões metropolitanas realizado com apoio do BNDES. A EXAME já mostrou o que falta para destravar obras bilionárias de metrôs e trens.

No saneamento, o modelo de seleção também será revisado, com foco na universalização dos serviços prevista em lei.

Garibe também mencionou a meta de elevar a taxa de investimento do país a 20% do PIB, sem apresentar um prazo para atingir esse patamar. Outra expectativa citada pelo secretário é que as debêntures incentivadas alcancem R$ 500 bilhões até o fim de 2026.

O PAC no Fórum Infraestrutura da EXAME

A quinta edição do Fórum Infraestrutura da EXAME será realizada em 2 de dezembro, a partir das 8h, presencialmente na sede da EXAME. O encontro reúne executivos, gestores públicos, investidores e especialistas para discutir os desafios do setor.

A programação inclui um painel dedicado ao Programa de Aceleração do Crescimento, além de debates sobre governadores eleitos, inteligência artificial no Estado, mobilidade, logística, rodovias, portos e o desafio de executar projetos diante das limitações de mão de obra, insumos e capacidade operacional.

Restam poucos dias para o evento. Registre seu interesse no Fórum Infraestrutura agora e consulte a agenda completa.