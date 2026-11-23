O Ministério do Trabalho e Emprego publicou nesta segunda-feira, 23, uma portaria com regras adicionais para a regulamentação da redução da jornada de trabalho no país e para a implementação da escala 5x2, com dois dias de descanso semanal remunerado. A principal alteração é para quem trabalha na escala 12x36, com 12 horas de expediente seguidas de 36 horas de descanso.

A portaria é a primeira de quatro que devem complementar o decreto presidencial assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quinta-feira, 19, para regulamentar a emenda à Constituição que põe fim à escala 6x1 no país.

Pela portaria, o regime de trabalho na escala 12x36, já previsto em lei, segue válido, mas, quando o número de horas trabalhadas em um mês superar a média semanal prevista na Constituição (42 horas a partir de 16 de dezembro de 2026 e 40 horas a partir de dezembro de 2027), o adicional deverá ser pago como hora extra ou haverá compensação, como folgas adicionais.

A determinação sobre como compensar essa jornada acional ficará a critério de acordo ou convenção coletiva negociada com os sindicatos de trabalhadores que representam cada categoria, de acordo com a portaria. Hoje, a implementação da escala 12x36 pode ser feita por acordo individual.

Com a entrada em vigor da redução da jornada para 42 horas semanais, em dezembro, as horas efetivamente trabalhadas nesse regime ainda não devem superar a nova média permitida, mas a partir de dezembro de 2027, quando a jornada padrão de trabalho passa para 40 horas semanais, a escala 12x36 ultrapassará esse limite e haverá, portanto, o pagamento de horas extras e compensações.

A portaria diz que a esses trabalhadores "serão assegurados a compensação das horas trabalhadas ou o pagamento de horas extras

quando a jornada resultar, no mês-calendário, em média superior ao limite semanal constitucional, nos termos de convenção ou acordo coletivo de trabalho".

Descanso semanal

Embora a regra geral passe a ser de dois dias de descanso por semana, a portaria do Ministério do Trabalho admite que esses dias sejam distribuídos de forma diferente, desde que haja convenção ou acordo coletivo que preveja isso.

O texto determina que, como regra, os dois descansos terão 24 horas cada e não precisam ser concedidos de forma consecutiva. O número de folgas no mês deverá corresponder a, pelo menos, o dobro do número de dias do mês dividido por sete, com arredondamento para cima.

Por esse cálculo, um mês de 30 dias exigiria ao menos nove dias de descanso, o que deve ser questionado por ntidades representativas da iniciativa privada.

Compensação precisará ser negociada e tem limites

A portaria permite que convenções e acordos coletivos de trabalho estabeleçam regimes de compensação que assegurem, na média, dois dias de repouso semanal no mês-calendário, e estabelece pelo menos um repouso semanal a cada seis dias de trabalho.

Há, contudo, uma ressalva jurídica importante: uma decisão cautelar do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, proferida em 12 de novembro, derrubou restrições temporais semanais e mensais aplicáveis à compensação dos descansos, deixando sua definição à negociação coletiva, desde que seja preservada integralmente a média de dois repousos remunerados por semana.

Regras para trabalho aos domingos

A norma também disciplina o trabalho aos domingos. Nas atividades do comércio, a portaria estabelece que o repouso semanal remunerado

"deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho".

Para as mulheres, a portaria prevê a organização de uma escala quinzenal de revezamento, de modo a favorecer o descanso aos domingos, conforme o que já determina a lei trabalhista.

O texto também estabelece que o trabalho nos dias destinados ao repouso semanal deverá ser remunerado em dobro, salvo quando for concedida uma folga compensatória na mesma semana.

As regras não representam uma proibição do trabalho aos domingos. Atividades que precisam funcionar continuamente, por razões de interesse público ou pelas características dos serviços prestados, poderão manter o expediente nesses dias.