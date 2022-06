Pesquisa para presidente: Lula tem 37%, e Bolsonaro, 36%, no estado do Rio de Janeiro

Assim como em São Paulo, a disputa presidencial no estado do Rio de Janeiro promete ser apertada. Na pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA divulgada nesta quinta-feira, 16, em um retrato feito entre o eleitorado fluminense, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 36%, em uma pergunta estimulada de primeiro turno, com os nomes apresentados de antemão.

Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados. Ciro Gomes, do PDT, tem 10%. Já Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante) pontuam 2% cada. Brancos e nulos somam 5%, e 7% não sabem. A pesquisa não simulou cenário de segundo turno nacional no Rio de Janeiro.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.000 pessoas do estado do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 15 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07646/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

Cila Schulman, vice-presidente do instituto de pesquisa IDEIA, lembra da importância do estado para o cenário nacional, além de ser o local onde o presidente Bolsonaro tem sua base eleitoral.

“A região Sudeste concentra os maiores colégios eleitorais do país e foi fundamental para a vitória de Bolsonaro em 2018. No Rio, na última eleição, em 2018, o presidente venceu o PT em todas as 92 cidades do estado, em todas as zonas eleitorais da capital e levou o segundo turno com 68% dos votos. Agora, ele aparece, dentro da margem de erro, empatado com Lula”, diz Cila Schulman, vice-presidente do instituto de pesquisa IDEIA.

Em uma pergunta aberta, sem apresentar qualquer nome aos entrevistados, Lula tem 30%, Bolsonaro, 27%, e Ciro aparece com 6%. Os que dizem votar em branco ou nulo somam 8%, e os que não sabem são 26%.

Na pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA nacional, divulgada no dia 19 de maio (com registro no TSE - BR-01734/2022), Lula está com 41%, e Bolsonaro aparece com 24%, em uma simulação de primeiro turno. Em uma simulação de segundo turno, o petista tem 46% das intenções de voto, e o presidente está com 39%. A distância entre os dois é de 7 pontos percentuais, a menor em um ano.

Governo do Rio: Castro e Freixo empatados

A disputa pelo governo do Rio de Janeiro mostra um cenário acirrado, com empate entre dois pré-candidatos. De acordo com a pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, o governador Cláudio Castro (PL) tem 24% das intenções de voto, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) tem 23%.

Os números são de uma pergunta estimulada. Considerando a margem de erro da sondagem, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre Castro e Freixo.

Atrás dos dois vem o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), com 10%, e Rodrigo Neves (PDT), com 8%. A dupla também está dentro da margem de erro da pesquisa e, portanto, é considerada empatada. Entre os entrevistados, 8% dizem que votariam branco ou nulo, e 17% não sabem.

Para os números do governo estadual, foi ouvida a mesma amostragem. A pesquisa, porém, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-02458/2022.

