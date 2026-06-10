Genial/Quaest: Lula abre vantagem de 6 pontos contra Flávio Bolsonaro no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 38%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 9.

O levantamento mostra uma retomada da vantagem do petista após um cenário de empate técnico registrado nos meses anteriores. Os votos em branco, nulos ou de eleitores que afirmam não votar somam 14%, enquanto 4% se declaram indecisos.

Na comparação com maio, Lula avançou de 42% para 44%, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 41% para 38%. O movimento ampliou a distância entre os dois para seis pontos percentuais.

A série histórica da pesquisa mostra que o senador chegou a liderar numericamente em abril, quando registrou 42% contra 40% de Lula. Desde então, o presidente recuperou terreno e voltou à frente no cenário testado pelo instituto.

Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest que captou a reação do eleitorado após o áudio vazado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O levantamento também ocorreu após a visita de Flávio ao presidente americano Donald Trump na Casa Branca e a ameaça de um novo tarifaço.

Lula lidera contra Zema, Caiado e Renan

O instituto também simulou disputas de segundo turno entre Lula e outros nomes cotados para a corrida presidencial de 2026.

Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o adversário registra 35%. Os votos em branco, nulos ou de eleitores que não pretendem votar somam 17%, e os indecisos representam 3%.

No cenário com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 45%, contra 35% do adversário. Nesse caso, 16% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas, enquanto 4% permanecem indecisos.

Já em uma eventual disputa contra Renan Santos, do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula registra 45%, ante 31% do adversário. Os votos em branco, nulo ou de quem não pretende votar alcançam 20%, e os indecisos somam 4%.

Voto por posicionamento ideológico

O detalhamento por posicionamento ideológico mostra forte consolidação dos candidatos em seus respectivos campos políticos.

Entre os eleitores que se declaram lulistas, Lula registra 95% das intenções de voto contra Flávio Bolsonaro, enquanto o senador obtém apenas 2%. Na esquerda não lulista, o presidente alcança 85%, contra 4% do adversário.

Entre os independentes, Lula aparece com 37%, enquanto Flávio registra 24%. Nesse grupo, porém, 30% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer, e 9% seguem indecisos.

No campo da direita não bolsonarista, Flávio Bolsonaro concentra 82% das intenções de voto, contra 6% de Lula. Entre os eleitores que se identificam como bolsonaristas, o senador alcança 97%, enquanto o presidente registra 2%.

Os demais cenários também mostram forte alinhamento ideológico. Contra Zema, por exemplo, o ex-governador mineiro reúne 77% dos votos entre eleitores da direita não bolsonarista e 78% entre bolsonaristas. Já Caiado alcança 76% e 81%, respectivamente, nesses segmentos.

Renan Santos apresenta crescimento relevante nos grupos mais à direita. No levantamento de junho, ele registra 70% entre os eleitores da direita não bolsonarista e 74% entre bolsonaristas, enquanto Lula obtém 6% e 4%, respectivamente.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho de 2026. O levantamento foi realizado por meio de entrevistas presenciais domiciliares. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.

Lula x Zema

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 35%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Renan Santos