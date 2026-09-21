Após ‘tsunami meteorológico’ em Santa Catarina, o que esperar do clima em SP nesta semana?

RESUMO | Após o "tsunami meteorológico" em Santa Catarina, uma nova frente fria avança em direção ao Sudeste, trazendo temporais, raios e ventos fortes para o estado de São Paulo a partir de terça-feira, 22.

Após o litoral sul de Santa Catarina registrar um “tsunami meteorológico” na manhã desta segunda-feira, 21, uma nova frente fria avança em direção ao Sudeste e muda o tempo em São Paulo a partir desta terça-feira, 22.

Enquanto a chuva perde força gradualmente em parte da Região Sul, a frente fria ganha força sobre o estado paulista e aumenta o risco de temporais, segundo informações do site Clima Tempo. Rio de Janeiro, Minas Gerais e o sul do Espírito Santo também terão aumento das instabilidades.

Após um dia ensolarado nesta segunda-feira, 21, em São Paulo, a expectativa agora é de chuva em praticamente todo o estado, com pancadas de moderada a forte intensidade, raios e rajadas de vento. O maior risco de chuva forte está no centro-sul, na faixa leste, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba, sul e litoral. No oeste paulista, há possibilidade de chuva volumosa.

Na capital, a chuva começa ainda durante a madrugada e deve persistir ao longo da terça-feira, com ventos que podem chegar a 50 km/h. A temperatura também começa a cair, com máxima de 23°C e mínima de 16°C.

A quarta-feira, 23, deve ser o dia mais frio da semana em São Paulo. A atuação da frente fria, combinada ao transporte de umidade e a um cavado em médios níveis da atmosfera, mantém o céu carregado e a chuva frequente. Na capital, a máxima não deve passar de 16°C.

Na quinta-feira, 24, a chuva continua principalmente no norte, nordeste, leste e litoral paulista, mas perde força nas demais regiões. Na capital, ainda há previsão de chuva fraca a moderada, com máxima de 18°C.

O tempo começa a melhorar na sexta-feira, 25, quando a nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer em grande parte do estado. Ainda pode chover de forma fraca e isolada na capital durante a madrugada e a manhã. A máxima sobe para 25°C.

(Com informações de Clima Tempo)