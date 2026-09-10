Governo de Sergipe: Mitidieri lidera disputa em primeiro e, possível, segundo turno (Divulgação/Exame)
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Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17h43.
Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 17h49.
Fábio Mitidieri (PSD), atual governador de Sergipe, segue se consolidando como o principal nome para a eleição de 2026. O cenário é confirmado pela pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10.
No principal cenário estimulado de primeiro turno, o candidato marca 41,3% das intenções de voto, seguido por Valmir de Francisquinho (Republicanos), com 34,2%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais.
Ainda na primeira simulação, Ricardo Marques (PL) pontua 14,4%, acompanhado por Dr. Helton (PSOL), que tem 5,2%.
Entre os demais nomes testados, Taty Cristina de Jesus (DC) atinge 1,3% e Emanuel Cacho (PSDB) registra 0,5%. Os eleitores que declaram voto branco ou nulo somam 2,4%, enquanto 0,8% não souberam responder.
Em um segundo cenário projetado sem a presença de Valmir, Fábio amplia a vantagem para 44,6%. Nessa formatação, Ricardo Marques assume a segunda posição com 25,1%, seguido por Dr. Helton (6,7%), Taty Cristina (4,2%) e Emanuel Cacho (1,2%). O índice de brancos e nulos salta expressivamente para 15,7%.
Nas projeções de confronto direto para o segundo turno, o candidato do PSD mantém o favoritismo contra seus principais adversários. Em um eventual embate contra o nome do Republicanos, Fábio venceria por 47,6% a 40,5%, com 11,9% de indecisos, brancos ou nulos.
Já em uma disputa direta contra Ricardo Marques, o atual governador registra 49,2%, contra 29,8% do candidato do PL.A pesquisa também mediu um cenário alternativo de segundo turno sem o atual mandatário: neste caso, Valmir derrotaria Marques por 44,9% a 26,8%.
O levantamento aferiu a percepção sobre a atual administração estadual, apontando que 48% aprovam a gestão de Fábio, enquanto 41% desaprovam. Quando questionados se o atual governador merece a reeleição, o cenário mostra forte divisão: 46,2% dizem que sim e 44,3% afirmam que não.
Na esfera federal, o desempenho do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 53% de aprovação e 43% de desaprovação em Sergipe. A pesquisa também avaliou as gestões municipais, revelando que os prefeitos possuem, na média, 53% de aprovação e 36% de desaprovação.
Entre os pré-candidatos focados na corrida pelo governo, Fábio é rejeitado por 32,1%, Valmir por 27,1% e Ricardo Marques possui a menor taxa de resistência, com 16,9%.
O cruzamento de dados revela que a liderança de Mitidieri é impulsionada pelos eleitores mais velhos, atingindo 62,4% na faixa de 60 a 100 anos. O governador também consolida vantagem entre aqueles que possuem apenas o ensino fundamental (45,7%) e os eleitores que votaram em Lula no pleito de 2022 (50%).
Por outro lado, Valmir de Francisquinho encontra sua maior força no eleitorado evangélico, segmento onde lidera com 40,9% das intenções. O candidato do Republicanos também apresenta robustez na faixa etária de 25 a 34 anos (52,1%) e entre os que escolheram Jair Bolsonaro no último segundo turno (36,7%).
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.260 eleitores entre 4 e 9 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo SE-03800/2026.