Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 39%, no Rio Grande do Sul

A disputa presidencial no Rio Grande do Sul está acirrada, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera numericamente com 42% das intenções de voto, seguido de perto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 39%.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, configurando empate técnico.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) registram 5% cada. Eles são seguidos por Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas ainda consta como ‘concorrendo’ no TSE, e por Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 2%.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registra 1%, mesmo índice de Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somados.

Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular representam 2%, e os indecisos somam 1%.

Segundo turno, rejeição e avaliação

Em um eventual confronto direto no segundo turno, o candidato do PL ganha vantagem sobre o atual chefe do Executivo federal no eleitorado gaúcho. Flávio Bolsonaro chega a 53% da preferência, consolidando maioria absoluta no estado. Lula pontua com 42% das intenções de voto.

Votos nulos ou brancos somam 3%. Já aqueles que afirmam não saber ou preferiram não responder à simulação representam 2%.

O levantamento também mediu o índice de rejeição, em que o eleitor aponta em quais candidatos não votaria de forma alguma. O presidente Lula lidera o índice com 53%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro com 48%.

Pablo Marçal aparece na sequência com 42% de rejeição. Eles estão à frente de Renan Santos (40%) e Ronaldo Caiado (38%).

No que diz respeito à avaliação do Executivo, 57% desaprovam a gestão petista, enquanto a aprovação do governo atinge 41% dos entrevistados. Quando questionados de maneira mais detalhada sobre a qualidade do trabalho do atual presidente, 46% consideram ruim ou péssimo, contra 29% que classificam como ótimo ou bom e 24% que avaliam o mandato como regular.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 5 e 9 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento não teve o contratante especificado divulgado e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00631/2026.