Conselho Curador do FGTS libera R$ 500 milhões para o Minha Casa, Minha Vida

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta quinta-feira, 10, um aumento de R$ 500 milhões no orçamento para os descontos do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em 2026. Com a decisão, o valor disponível para o benefício passa de R$ 12,5 bilhões para R$ 13 bilhões.

Os recursos são usados para reduzir o valor que as famílias precisam desembolsar na compra de um imóvel. A medida busca garantir a continuidade das contratações do programa ao longo do ano, diante do ritmo de utilização do orçamento.

Dos R$ 12,5 bilhões inicialmente previstos para 2026, cerca de R$ 7,8 bilhões já foram utilizados. O benefício é destinado às famílias das faixas 1 e 2 do MCMV, com renda mensal de até R$ 5 mil.

Desconto reduz valor da entrada

O desconto financiado com recursos do FGTS pode diminuir a parcela que cabe à família na aquisição do imóvel. Isso é especialmente relevante para quem tem dificuldade para reunir o dinheiro necessário para a entrada, já que o financiamento não cobre necessariamente todo o valor da propriedade.

A ampliação do orçamento havia sido solicitada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) ao Conselho Curador. Segundo o presidente da entidade, Eduardo Aroeira Almeida, o aumento dos recursos é importante para manter as contratações do programa, principalmente nas faixas de menor renda.

“Grande parte das empresas do setor atua nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, que atendem famílias com renda de até R$ 5 mil. Como o financiamento não cobre 100% do valor do imóvel, muitas famílias têm dificuldade de reunir os recursos necessários para a entrada", afirma Aroeira.

Ele continua: "O desconto concedido com recursos do FGTS é fundamental para reduzir esse valor e viabilizar a compra da moradia. Por isso, a ampliação desse orçamento foi uma demanda da CBIC e é muito importante para garantir a continuidade das contratações do programa.”

Orçamento para os próximos anos

A mudança aprovada nesta quinta-feira vale apenas para 2026. O planejamento dos recursos do FGTS para o período de 2027 a 2029 deve ser discutido pelo Conselho Curador na próxima reunião, prevista para o fim de outubro.