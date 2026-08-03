Real Time Big Data: Mitidieri tem 43% e Valmir, 40%, no 1º turno em Sergipe

A pesquisa eleitoral RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira, 3, mostra um cenário apertado com empate técnico na corrida pelo governo de Sergipe. Em um cenário de primeiro turno, o governador Fábio Mitidieri (PSD) pontua com 43% das intenções de voto, seguido de perto por Valmir de Francisquinho (Republicanos), que registra 40%.

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os líderes dividem a ponta no limite estatístico.

Entre os demais nomes, Ricardo Marques (PL) tem 6% e Emanuel Cacho (PSDB) soma 2%. O candidato Dr. Helton Monteiro (PSOL) registra 1%.

Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo representam 4% do eleitorado sergipano. A mesma proporção de 4% se aplica aos entrevistados que não souberam ou preferiram não responder ao levantamento estimulado.

Segundo turno

Nas simulações de confronto direto para uma eventual etapa de segundo turno da disputa estadual, a polarização se mantém evidente.

Fábio Mitidieri alcança 46% da preferência do eleitorado, contra 44% de Valmir de Francisquinho, configurando um novo empate técnico.

Neste cenário restrito a dois candidatos, o volume de votos brancos e nulos oscila para 5%. Os eleitores indecisos ou que não quiseram opinar também somam 5% do total da amostra captada pelo instituto.

Índices de rejeição e avaliação do governo

Ao medir o potencial de votabilidade e a rejeição dos postulantes, o levantamento aponta que Valmir de Francisquinho lidera a rejeição estadual. Cerca de 48% dos eleitores afirmam que conhecem o candidato do Republicanos e não votariam nele, ante 45% de Mitidieri.

Em contrapartida, a gestão executiva estadual mantém um saldo majoritariamente positivo. A administração de Fábio Mitidieri é aprovada por 69% dos entrevistados, enquanto 30% desaprovam a forma como ele conduz o estado e 1% não soube opinar.

Na segmentação qualitativa, o mandato do pessedista é considerado ótimo ou bom por 42% da população. A avaliação regular atinge 34%, enquanto 22% dos sergipanos classificam a gestão como ruim ou péssima.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 28 de julho e 01 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo SE-07327/2026.