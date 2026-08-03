Real Time Big Data: André David tem 17% e André Moura, 14%, na corrida ao Senado em Sergipe

A disputa pelas duas cadeiras do Senado Federal por Sergipe apresenta um cenário pulverizado, de acordo com a pesquisa da RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 3.

No levantamento de intenções consolidadas, André David (Republicanos) lidera com 17%, seguido por André Moura (União Brasil) com 14%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, há um empate técnico na ponta e envolvendo outros candidatos.

Entre os demais nomes testados, Dr. Eduardo Amorim (Republicanos) pontua com 13% e Rodrigo Valadares (PL) tem 12%. Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT) marcam 9% cada, enquanto Edvaldo Nogueira (PDT) registra 8%.

Coronel Rocha (PL) tem 6% e Adailton Sousa (Podemos), 5% das intenções de voto. Iran Barbosa (PSol) anota 1%. Brancos e nulos somam 3%, assim como os eleitores indecisos.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 28 de julho e 01 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo SE-07327/2026.