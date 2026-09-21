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Pesquisa AtlasIntel: Cid Gomes e Luizianne Lins lideram disputa pelo Senado no Ceará

Levantamento ouviu 1.815 pessoas pela internet, com recrutamento digital aleatório, entre 15 e 20 de setembro

AtlasIntel: levantamento ouviu 1.815 pessoas pela internet (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

AtlasIntel: levantamento ouviu 1.815 pessoas pela internet (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14h21.

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Uma nova pesquisa da AtlasIntel mostra Cid Gomes (PSB) na liderança da corrida ao Senado pelo Ceará, com 26,9% das intenções de voto. Luizianne Lins (Rede) aparece logo atrás, com 24,8%, e Capitão Wagner (União Brasil) soma 22,4%.

Enquanto isso, Alcides Fernandes (PL) marca 17,9% e Guilherme Theophilo (Novo) aparece com 0,9% das intenções de voto.

Votos brancos ou nulos somam 3,2%, e 3,4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. Outros candidatos somam 0,6%.

Veja os números:

  • Cid Gomes (PSB): 26,9%
  • Luizianne Lins (Rede): 24,8%
  • Capitão Wagner (União): 22,4%
  • Alcides Fernandes (PL): 17,9%
  • Guilherme Theophilo (Novo): 0,9%
  • Outros: 0,6%
  • Voto em branco/nulo: 3,2%
  • Não sei: 3,4%

O levantamento ouviu 1.815 pessoas pela internet, com recrutamento digital aleatório, entre 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é CE-02298/2026.

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