Pesquisa AtlasIntel: Cid Gomes e Luizianne Lins lideram disputa pelo Senado no Ceará

Uma nova pesquisa da AtlasIntel mostra Cid Gomes (PSB) na liderança da corrida ao Senado pelo Ceará, com 26,9% das intenções de voto. Luizianne Lins (Rede) aparece logo atrás, com 24,8%, e Capitão Wagner (União Brasil) soma 22,4%.

Enquanto isso, Alcides Fernandes (PL) marca 17,9% e Guilherme Theophilo (Novo) aparece com 0,9% das intenções de voto.

Votos brancos ou nulos somam 3,2%, e 3,4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. Outros candidatos somam 0,6%.

Veja os números:

Cid Gomes (PSB): 26,9%

26,9% Luizianne Lins (Rede): 24,8%

24,8% Capitão Wagner (União): 22,4%

22,4% Alcides Fernandes (PL): 17,9%

17,9% Guilherme Theophilo (Novo): 0,9%

0,9% Outros: 0,6%

0,6% Voto em branco/nulo: 3,2%

3,2% Não sei: 3,4%

O levantamento ouviu 1.815 pessoas pela internet, com recrutamento digital aleatório, entre 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é CE-02298/2026.