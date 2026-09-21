Pesquisa AtlasIntel: Cid Gomes e Luizianne Lins lideram disputa pelo Senado no Ceará

AtlasIntel: levantamento ouviu 1.815 pessoas pela internet (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14h21.
Uma nova pesquisa da AtlasIntel mostra Cid Gomes (PSB) na liderança da corrida ao Senado pelo Ceará, com 26,9% das intenções de voto. Luizianne Lins (Rede) aparece logo atrás, com 24,8%, e Capitão Wagner (União Brasil) soma 22,4%.
Enquanto isso, Alcides Fernandes (PL) marca 17,9% e Guilherme Theophilo (Novo) aparece com 0,9% das intenções de voto.
Votos brancos ou nulos somam 3,2%, e 3,4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. Outros candidatos somam 0,6%.
O levantamento ouviu 1.815 pessoas pela internet, com recrutamento digital aleatório, entre 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é CE-02298/2026.