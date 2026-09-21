IA já está mudando carreiras fora da tecnologia; veja quais habilidades ganham espaço

Um profissional de marketing que usa inteligência artificial para analisar dados, um advogado que acelera pesquisas e um analista financeiro que automatiza etapas de um relatório têm algo em comum: nenhum deles precisa trabalhar com tecnologia para incorporar IA à rotina.

Esse movimento aparece nos dados sobre o mercado de trabalho. O AI Jobs Barometer 2026, da PwC, aponta que a utilização de IA está avançando em diferentes setores e que trabalhadores com habilidades relacionadas à tecnologia recebem remuneração maior, em média, do que profissionais da mesma ocupação sem essas habilidades.

Na edição de 2025 do estudo, baseada em quase 1 bilhão de anúncios de emprego, o prêmio salarial médio associado a habilidades de IA chegou a 56%. Na edição de 2026, esse percentual avançou para 62%.

Para quem trabalha, a questão não é apenas aprender a usar uma ferramenta, mas entender como a tecnologia pode ampliar aquilo que já faz profissionalmente.

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IA não é mais uma habilidade apenas de profissionais de tecnologia

A expansão acontece porque a inteligência artificial pode ser aplicada a tarefas presentes em praticamente todas as áreas de uma empresa.

Um profissional de RH pode usar IA para organizar informações e comparar currículos. Em marketing, a tecnologia pode apoiar pesquisas e análises. Na área financeira, pode ajudar a estruturar dados e identificar padrões. Em vendas, pode auxiliar na preparação de reuniões e na análise de informações sobre clientes.

A PwC identificou, na edição de 2025 do levantamento, que 100% dos setores analisados estavam aumentando o uso de IA, incluindo segmentos como mineração, agricultura e construção.

Isso não significa que todos os profissionais precisem se tornar especialistas em programação. O conhecimento necessário depende da função e pode estar relacionado à capacidade de escolher ferramentas, formular tarefas, revisar respostas e integrar a tecnologia aos processos existentes.

O conhecimento da área continua relevante

O valor da inteligência artificial também está relacionado ao conhecimento que o profissional já possui.

Um contador, por exemplo, conhece regras e processos financeiros que um modelo de IA não domina necessariamente com a mesma profundidade. Ao combinar esse conhecimento com ferramentas de IA, ele pode automatizar etapas operacionais e concentrar mais tempo na interpretação dos resultados.

O mesmo princípio vale para outras profissões. IA e conhecimento de domínio podem funcionar de forma complementar, principalmente quando o profissional consegue avaliar se a resposta produzida pela ferramenta faz sentido.

Habilidades estão mudando mais rápido

A velocidade dessa transformação também aparece nos estudos sobre competências profissionais.

A PwC identificou que as habilidades exigidas em ocupações mais expostas à IA estão mudando 66% mais rapidamente do que nas funções menos expostas. O levantamento considera dados de anúncios de emprego entre 2019 e 2024.

O LinkedIn chegou a uma conclusão semelhante. Segundo o Work Change Report 2025, 70% das habilidades usadas na maioria dos empregos devem mudar até 2030, tendo a IA como um dos principais fatores dessa transformação.

A alfabetização em IA, que envolve compreender e utilizar ferramentas de inteligência artificial de maneira adequada, também apareceu entre as habilidades que mais cresceram no levantamento do LinkedIn em 2025.

Para o profissional, isso significa que a atualização não precisa estar restrita a cursos técnicos. Pode envolver aprender a identificar problemas que a IA consegue ajudar a resolver e entender como avaliar os resultados.

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Como usar IA para ampliar o trabalho

A diferença entre simplesmente utilizar IA e transformá-la em uma competência profissional pode estar no tipo de tarefa que o trabalhador consegue assumir.

Imagine um analista que utiliza IA para resumir relatórios. O ganho inicial é de tempo. Mas ele também pode usar a ferramenta para comparar informações de diferentes documentos, identificar padrões e preparar uma análise para uma reunião.

Nesse segundo cenário, a tecnologia não substitui necessariamente a atividade do profissional. Ela pode ampliar o escopo do trabalho realizado por ele.

O Work Trend Index 2025, da Microsoft, encontrou um dado relacionado a esse movimento: 83% dos líderes entrevistados disseram acreditar que a IA permitirá que funcionários assumam trabalhos mais complexos e estratégicos mais cedo em suas carreiras.

Algumas aplicações possíveis para profissionais de diferentes áreas incluem:

Automatizar tarefas repetitivas

Analisar grandes volumes de informação

Acelerar pesquisas

Criar primeiras versões de documentos

Organizar dados para tomada de decisão

Apoiar planejamento e preparação de projetos

O ponto central é que o ganho profissional não está necessariamente em fazer a mesma tarefa mais rápido. Pode estar em usar o tempo liberado para atividades de maior complexidade.

O que aprender para avançar na carreira

Os dados não indicam que aprender inteligência artificial garante uma promoção ou aumento salarial. O prêmio identificado pela PwC é uma média observada entre profissionais e não representa uma relação automática de causa e efeito para cada trabalhador.

Para quem não atua em tecnologia, uma forma prática de começar é observar as próprias atividades e separar aquelas que envolvem pesquisa, análise, produção de conteúdo, organização de informações ou tarefas repetitivas.

Depois, o profissional pode testar ferramentas de IA em atividades de baixo risco, revisar os resultados e medir o impacto. Tempo economizado, processos simplificados e novas entregas são exemplos de resultados que podem demonstrar como a tecnologia foi incorporada ao trabalho.

A inteligência artificial, nesse contexto, passa a ser menos uma habilidade isolada e mais uma competência complementar ao conhecimento de cada profissão.

Para profissionais de diferentes áreas, desenvolver fluência em inteligência artificial pode significar aprender a combinar ferramentas de IA com conhecimento técnico, experiência e capacidade de análise.

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