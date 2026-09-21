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O tênis chinês sem logo que virou febre entre fashionistas

Fundada por um ex-financista em Xangai, a Pane virou fenômeno de fila entre turistas e conquistou editores de moda no exterior sem recorrer a colaborações ou grandes campanhas

Parte do catálogo de cores da Pane, guardado dentro de uma mala vintage de couro (Divulgação)

Parte do catálogo de cores da Pane, guardado dentro de uma mala vintage de couro (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14h02.

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A Pane nasceu em Xangai em 2022, mas seu fundador, Chen Ning, vem de um universo bem diferente do streetwear. Ele trabalhava no mercado financeiro antes de fundar a grife de alfaiataria Full Monty, em 2015. Sete anos depois, decidiu se dedicar inteiramente a calçados, aplicando ao tênis a mesma lógica de proporção e acabamento que aprendeu no sob medida masculino.

O resultado foi um modelo que reinterpreta o German Army Trainer, o clássico tênis militar alemão de perfil baixo. Batizado de Light Training, ele mantém a base em camurça e couro do original, mas reduz os detalhes ao essencial. Sem logotipo visível, sem parcerias com nomes de peso e sem uma paleta de cores gritante, o produto se tornou o carro-chefe de um catálogo que hoje inclui outras silhuetas como o Riviera Run, o Crest Kick e o Zephyr Training.

Crescimento sem ostentação

Solado de borracha crua com relevo geométrico, assinatura da Pane em cada par (Divulgação)

Em pouco mais de três anos, a Pane passou de marca desconhecida a fenômeno de fila nas lojas físicas da China. Durante o feriado do Dia do Trabalho de 2026, a fila para entrar na loja da Huaihai Road, em Xangai, chegou a ultrapassar quarenta minutos. A equipe da marca estima que turistas estrangeiros representem entre 60% e 80% dos compradores nesses pontos, muitos tratando o tênis como um souvenir da cidade.

No comércio eletrônico chinês, o faturamento da marca no Tmall superou 100 milhões de yuans em 2025, o equivalente a cerca de R$ 76,6 milhões pela cotação atual. A taxa de recompra nos canais privados da grife, segundo dados da Double V Consulting, chega a 40%, um número alto para uma marca com menos de quatro anos de existência.

A Pane opera de forma inversa à maioria das marcas chinesas que buscam expansão internacional. Em vez de abrir lojas fora do país, ela concentra o varejo dentro da China e deixa que a demanda estrangeira viaje até lá, construída primeiro por meio de buzz no Instagram e no TikTok.

A recusa em usar símbolos chineses

Modelo Light Training em azul-gelo, com couro sintético acetinado e detalhes em camurça cinza (Divulgação)

Diferente de concorrentes como Li-Ning, que investe em coleções inspiradas em elementos tradicionais chineses, ou Anta, que aposta em motivos como carpas koi e guerreiros de terracota, a Pane não recorre a nenhum símbolo nacional explícito em seus produtos. A estratégia de design é deliberadamente contida, com cores de baixa saturação e detalhes discretos, como sacolas bordadas dentro da caixa do tênis.

Para o escritor de moda masculina Nico Lazaro, o apelo da marca no exterior está ligado a esse desapego de fórmulas conhecidas. Ele conheceu a Pane ao ver um par usado por Nathaniel Asseraf, da loja vintage Broadway & Sons, e destacou à GQ britânica a qualidade do material e o conforto do calçado, além de um fator extra: por enquanto, poucas pessoas ainda usam o mesmo modelo.

A designer de calçados Jess Dalton chegou à marca pelo Zephyr Training, um modelo de perfil baixo com sola inspirada em calçados de escalada. Segundo ela, o tênis tem uma confiança discreta, sem tentar fazer demais, mas entregando bem tudo o que se propõe.

No catálogo internacional, os preços rodam na faixa de £125 a £133, o equivalente a valores entre R$ 861,25 e R$ 916,37 pela cotação atual. O Riviera Run "Pine Rover" é vendido a £125 (R$ 861,25), o Zephyr Training "Sterling" a £129 (R$ 888,81) e o Light Training "Travertine" a £133 (R$ 916,37).

Por enquanto, a Pane segue crescendo dentro da China com fila na porta e ganhando terreno lá fora de forma discreta, sustentada por recomendações dentro de círculos específicos da moda masculina internacional.

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