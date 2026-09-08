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Real Time Big Data: Cid tem 27%, Wagner e Luizianne, 20%, na corrida ao Senado no Ceará

Cenário consolidado para o Senado indica força do ex-governador e cenário acirrado para segunda vaga na casa alta

Eleições 2026: Em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes para o Senado (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Eleições 2026: Em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes para o Senado (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08h19.

Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 08h21.

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O ex-governador e senador Cid Gomes (PSB) lidera a corrida pela primeira cadeira do Ceará no Senado, segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 8, pelo instituto Real Time Big Data.

O parlamentar registra 27% das intenções de voto no cenário consolidado, que soma 1º e 2º votos.

É na disputa pela segunda cadeira que o cenário está mais acirrado, com o Capitão Wagner (União) e Luizianne (Rede) com 20% cada um. Também tecnicamente empatado com os dois está Alcides Fernandes (PL), com 17%.

Guilherme Theophilo (Novo) marca 5%. Considerando a estrutura geral e somatória da casa legislativa, os votos brancos e nulos totalizam 5%, e os eleitores que não sabem ou não responderam representam 6%.

Na estratificação detalhada das duas vagas, Cid lidera em ambas, com 33% do primeiro voto, à frente dos 23% de Capitão Wagner e 20% de Luizianne. Para a escolha do segundo voto, o ex-governador mantém a dianteira com 21%, enquanto Luizianne marca 20%, ultrapassando numericamente os 18% do candidato do União Brasil.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 03 a 07 de setembro de 2026, por meio de entrevistas não especificadas. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por não especificado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo CE-03293/2026.

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