A corrida pelas duas cadeiras do Ceará no Senado Federal apresenta um cenário de empate técnico na liderança, segundo pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta sexta-feira, 18.

No cenário estimulado, Capitão Wagner (União Brasil) marca 44,4% das intenções de voto. Ele é acompanhado de perto por Cid Gomes (PSB), que registra 43,3%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Logo atrás, posicionando-se como força competitiva pelo pleito, aparece Luizianne Lins (PT), com 35,1%. Entre os demais concorrentes testados na rodada estatística, Alcides Fernandes (PL) atinge 18,6%, seguido por Catarina Matos (PSD), com 2,7%, e Reginaldo (PDT), que marca 2,4%.

Ainda no mesmo pelotão, Guilherme Theophilo (PSDB) e Lino Alves pontuam com 1,9% e 1,1%, respectivamente. O contingente de eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos nomes soma 8,1%, ao passo que 6,7% não souberam ou não quiseram opinar.

O cruzamento de dados demográficos revela os pilares de sustentação dos favoritos ao Senado. Capitão Wagner atinge seu melhor desempenho no eleitorado masculino, onde crava 51,4%, e ganha tração entre adultos de 25 a 34 anos, marcando 49,5%.

Em contrapartida, Cid Gomes exibe vantagem estratégica direta entre as mulheres, estrato em que alcança 46,1% das preferências. O ex-governador também registra seu pico de intenções de voto (49,2%) na faixa etária que compreende eleitores entre 45 e 59 anos.

Já Luizianne Lins demonstra musculatura expressiva entre o eleitorado mais experiente. A deputada federal atinge 43,1% na faixa de 45 a 59 anos e retém 42,0% entre aqueles com 60 anos ou mais, viabilizando-se como adversária direta nas urnas.

A dinâmica da primeira e segunda opção de voto

Como a eleição renovará dois terços do Senado, o instituto avaliou também a ordem de preferência direta no estado. Escolhido como primeira opção, Capitão Wagner consolida a liderança com 30,5%, seguido de forma escalonada por Cid Gomes, com 26,3%, e Luizianne, que marca 17,8%.

Ao analisar o comportamento da segunda escolha, a fragmentação aumenta. O maior bloco é o de eleitores que afirmam não ter uma segunda opção (35,7%). Entre os quadros políticos, Luizianne atrai 17,4% das segundas escolhas, seguida por Cid Gomes, com 17,0%, e Capitão Wagner, com 13,8%.

Rejeição executiva e avaliação do governo estadual

Além do quadro legislativo, o levantamento mensurou o termômetro do atual governo estadual. A administração do atual governador Elmano de Freitas (PT) é aprovada por 56,3% dos entrevistados. Na outra ponta, 40,4% afirmam desaprovar a gestão petista, enquanto 3,3% não souberam opinar.

Na avaliação qualitativa, o Executivo estadual é classificado como ótimo ou bom por 40,7% da população cearense. O grupo que enxerga o trabalho como regular contabiliza 27,4%. Já os índices de avaliação ruim e péssima acumulam, juntos, 30,0%.

Quando testado no cenário de rejeição para a disputa ao próprio Executivo, Elmano de Freitas lidera a resistência, sendo descartado por 35,3% do eleitorado. Em seguida, figuram os nomes de Ciro Gomes (PSDB), com rejeição de 26,3%, e do Delegado Huggo, com 11,5%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 15 e 17 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo CE-04259/2026.