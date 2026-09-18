A pesquisa Real Big Time, divulgada nesta sexta-feira, 18, mostra Cid Gomes (PSB) com 32% das intenções de voto para o Senado no Ceará. Na sequência aparecem Capitão Wagner (União), com 21%; Luizianne (Rede), com 19%; e Alcides Fernandes (PL), com 18%.

Guilherme Theophilo (Novo) registra 3%. Catarina Matos (UP), Lino Alves (PCO) e Reginaldo (PSTU) aparecem com 2% cada.

Brancos e nulos somam 5%, enquanto 8% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Dois votos estarão em disputa para o Senado

Na eleição de outubro, o eleitor cearense poderá escolher dois candidatos ao Senado, já que duas vagas estarão em disputa.

A pesquisa foi apresentada em um cenário de primeiro e segundo votos consolidados e reduzidos para 100%. O levantamento questionou os entrevistados sobre quem seria seu primeiro e seu segundo voto entre os nomes apresentados.

Quem aparece entre os candidatos?

No cenário apresentado pela pesquisa, os principais percentuais são:

Os dados referentes aos dois votos fazem parte do cenário consolidado apresentado pelo instituto.

Como foi feita a pesquisa

A pesquisa Real Big Time ouviu 1.600 eleitores do Ceará entre 14 e 17 de setembro de 2026.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no CE-04380/2026.