Operação da PF contra Ciro Nogueira leva PP a suspender ato com Tarcísio em SP

A operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira provocou o adiamento do evento em que o Partido Progressistas (PP) oficializaria apoio à candidatura à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O ato estava marcado para a noite da próxima segunda-feira, 11, na Vila JK, na Zona Oeste da capital paulista.

Segundo integrantes da sigla, a decisão de suspender o evento foi tomada para evitar desgaste político tanto ao presidente nacional do PP quanto ao governador paulista.

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), pré-candidato ao Senado, também participaria da cerimônia.

Apesar do adiamento, o partido mantém o apoio à chapa de Tarcísio e segue com Derrite indicado para disputar a vaga ao Senado.

Até o momento, não há nova data definida para a oficialização do apoio.

PF investiga relação entre Ciro e Banco Master

Ciro Nogueira foi alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas envolvendo o Banco Master.

Segundo as investigações, o empresário Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira, teria usado o mandato do senador para impulsionar interesses do banco.

Entre os pontos citados pela apuração está uma proposta de emenda apresentada por Ciro Nogueira no Senado para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

De acordo com os investigadores, o texto da proposta teria sido redigido dentro do próprio Banco Master.

Em troca, segundo a PF, o senador teria recebido uma mesada de R$ 500 mil, além de viagens, uso de bens de luxo e benefícios em transações empresariais.

Entre os elementos reunidos pela investigação estão comprovantes bancários, registros de viagens e troca de mensagens.

Caso provoca reação dentro da direita

O envolvimento de Ciro Nogueira nas investigações já vinha provocando desconforto em setores da direita ligados ao bolsonarismo.

Horas após a operação da PF, o senador Flávio Bolsonaro publicou uma nota e um vídeo nas redes sociais comentando o caso.

No material, o parlamentar elogiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça autorizou os mandados da operação, e classificou os fatos investigados como “graves”.

Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

*Com O GLobo