Reações do cérebro podem transformar feedback em ameaça

A cultura da alta performance nas redes sociais transformou o ambiente de trabalho em um cenário de exposição contínua. Por isso, o medo de julgamentos e avaliações se tornou algo cotidiano.

Um estudo do Departamento de psicologia da universidade de Michigan revelou que o cérebro humano processa a rejeição social da mesma forma que processa a dor física. Por isso, os profissionais têm cada vez mais medo de receber feedbacks, pois associam essa “crítica” (que pode ser construtiva) a um processo doloroso. Quando o cérebro recebe uma crítica, ele não a interpreta apenas como um conselho profissional, mas sim como uma ameaça à sobrevivência do indivíduo dentro do grupo.

Sendo assim, o medo da rejeição pode se transformar em uma resistência ao feedback. Isso porque, o cérebro recorre a uma defesa biológica e psicológica, um processo que se desenvolve em três etapas consecutivas:

1. O alarme biológico

Como o sistema nervoso processa a rejeição social e a dor física por meio dos mesmos circuitos neurais, receber um feedback negativo gera um impacto equivalente a um ferimento físico. A reação natural do organismo diante da dor é o afastamento ou a proteção imediata.

2. Escudo protetor

Para evitar o desconforto da crítica, o profissional foca em pequenos erros da avaliação para classificar a mensagem inteira como injusta. Além disso, ele começa a considerar o relacionamento para desqualificar a competência de quem fala, percebendo a crítica ao trabalho como um ataque pessoal à sua própria capacidade.

3. Resistência

O profissional passa a adotar uma postura inflexível, justificando as falhas ou transferindo a culpa para terceiros.

Em casos mais graves, o medo constante do julgamento evolui para o silêncio organizacional: o colaborador deixa de propor ideias e de inovar, operando apenas em sua zona de segurança para evitar novas dores.

Feedback sem medo

Se a resistência ao feedback nasce de uma reação emocional, superá-la exige mais do que boa vontade. O profissional precisa aprender a reconhecer o desconforto provocado pela crítica, separar avaliação de ataque pessoal e responder de forma mais consciente antes que o impulso defensivo bloqueie o aprendizado.

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