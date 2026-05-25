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Reações do cérebro podem transformar feedback em ameaça

Pressionados pela cultura da alta performance, profissionais passam a associar feedbacks a julgamento e rejeição

Reações do cérebro que transformam feedback em ameaça

Reações do cérebro que transformam feedback em ameaça

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16h02.

A cultura da alta performance nas redes sociais transformou o ambiente de trabalho em um cenário de exposição contínua. Por isso, o medo de julgamentos e avaliações se tornou algo cotidiano.

Um estudo do Departamento de psicologia da universidade de Michigan revelou que o cérebro humano processa a rejeição social da mesma forma que processa a dor física. Por isso, os profissionais têm cada vez mais medo de receber feedbacks, pois associam essa “crítica” (que pode ser construtiva) a um processo doloroso.  Quando o cérebro recebe uma crítica, ele não a interpreta apenas como um conselho profissional, mas sim como uma ameaça à sobrevivência do indivíduo dentro do grupo.

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Sendo assim, o medo da rejeição pode se transformar em uma resistência ao feedback. Isso porque, o cérebro recorre a uma defesa biológica e psicológica, um processo que se desenvolve em três etapas consecutivas: 

1. O alarme biológico

Como o sistema nervoso processa a rejeição social e a dor física por meio dos mesmos circuitos neurais, receber um feedback negativo gera um impacto equivalente a um ferimento físico. A reação natural do organismo diante da dor é o afastamento ou a proteção imediata.

2. Escudo protetor

Para evitar o desconforto da crítica, o profissional foca em pequenos erros da avaliação para classificar a mensagem inteira como injusta. Além disso, ele começa a considerar o relacionamento para desqualificar a competência de quem fala, percebendo a crítica ao trabalho como um ataque pessoal à sua própria capacidade.

3. Resistência

O profissional passa a adotar uma postura inflexível, justificando as falhas ou transferindo a culpa para terceiros. 

Em casos mais graves, o medo constante do julgamento evolui para o silêncio organizacional: o colaborador deixa de propor ideias e de inovar, operando apenas em sua zona de segurança para evitar novas dores.

Feedback sem medo

Se a resistência ao feedback nasce de uma reação emocional, superá-la exige mais do que boa vontade. O profissional precisa aprender a reconhecer o desconforto provocado pela crítica, separar avaliação de ataque pessoal e responder de forma mais consciente antes que o impulso defensivo bloqueie o aprendizado.

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