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Ciro Nogueira é alvo de buscas em operação sobre caso Master

Além do presidente do PP, mais nove pessoas foram alvo de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária

Estela Marconi e André Martins

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07h32.

Última atualização em 7 de maio de 2026 às 07h37.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 7, a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes ligados ao Caso Master, contra o Sistema Financeiro Nacional.

Segundo apurado pela EXAME, o senador Ciro Nogueira (PP) está entre os alvos de busca e apreensão da ação. Nogueira é presidente do Partido Progressistas e foi ministro da Casa Civil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além do presidente do PP, mais nove pessoas foram alvo de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal.

A decisão judicial determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

Caso Master

A operação ocorre em meio a expectativa de uma delação do dono do banco Master, Daniel Vorcaro.

O banco entrou em colapso após um crescimento acelerado com base na emissão de cerca de 50 bilhões de reais em títulos lastreados em ativos de baixa liquidez, o que levou à sua liquidação pelo Banco Central em 2025.

A investigação, que envolve suspeitas de fraudes financeiras, atingiu diretamente o ambiente institucional. Episódios que envolvem integrantes do Judiciário, políticos e o sigilo imposto ao processo ampliaram a repercussão do caso.

*Reportagem em atualização 

Acompanhe tudo sobre:Polícia Federal

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