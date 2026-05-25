Até o último domingo, 24, apenas 6% dos brasileiros endividados já haviam renegociado alguma dívida com base no programa Desenrola 2.0. Outros 30% ainda pretendem renegociar e 58% não o farão, segundo o levantamento do instituto Nexus, em parceria com o banco BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira, 25.

De acordo com a pesquisa, 61% dos brasileiros estão endividados ou possuem compromissos financeiros em aberto. Desta parcela da população, 36% não estão atrasados no pagamento de suas dívidas, enquanto 25% afirmam que estão com atraso de mais de 30 dias.

Com o alto índice de endividamento das famílias, o governo federal, sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lançou o Desenrola 2.0, oficialmente conhecido como Novo Desenrola Brasil. Trata-se da nova fase do programa de renegociação de dívidas, que permite o uso do FGTS e consiste na negociação da pessoa física diretamente com a instituição financeira com a qual contraiu a dívida.

Apesar da baixa adesão, o conhecimento sobre o programa é alto. Segundo a pesquisa da Nexus, 73% dos entrevistados ficaram sabendo sobre o Desenrola 2.0. Entre os que estão com dívidas atrasadas, este conhecimento cai para 71%. Já entre os endividados sem atraso, sobe para 78%.

Aprovação do trabalho de Lula

A pesquisa também cruzou os números de endividados com a aprovação das medidas do governo federal voltadas para este problema. Neste índice, apenas entre os não endividados o programa foi aprovado pela maioria, com 50% contra 45% que desaprovam.

Entre os respondentes que estão com dívidas sem atraso, 44% aprovam e 50% desaprovam o trabalho de Lula. Enquanto isso, 46% dos endividados atrasados em mais de 30 dias aprovam as medidas, contra 48% que desaprovam, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.045 eleitores entre os dias 22 e 24 de maio, por meio de telefonemas (CATI). O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04193/2026.