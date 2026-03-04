Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso em nova operação da PF

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 4. A informação foi divulgada inicialmente pelo G1 e confirmada pela EXAME.

A prisão foi realizada durante a 3ª fase da Operação Compliance Zero, que cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais.

A PF afirmou que a nova fase investiga crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Segundo a corporação, a investigação contou com o apoio do Banco Central.

Cerca de R$ 22 bilhões foram bloqueados. O Supremo Tribunal Federal também determinou o afastamento de funcionários públicos.

Operação Compliance Zero

A segunda fase da operação aconteceu em janeiro e apurava uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro, manipulação de mercado e gestão fraudulenta de instituição financeira.

O Supremo Tribunal Federal expediu 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, além do bloqueio de bens e valores avaliados em mais de R$ 5,7 bilhões.

Segundo a EXAME apurou na época, a operação mirou endereços ligados a Vorcaro. O dono do Banco Master havia sido preso pela PF no dia 18 de novembro, durante a primeira fase da ação. Dez dias após a prisão, Vorcaro foi solto por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

A desembargadora Solange Salgado afirmou que, apesar de existirem elementos que justificassem a investigação, os crimes atribuídos a Vorcaro não envolviam violência ou grave ameaça. Por isso, autorizou a libertação do executivo e de outros quatro investigados.

Vorcaro é suspeito de comandar a venda de títulos de crédito falsos que teriam movimentado cerca de R$ 12 bilhões. A crise levou o Banco Central a decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master.