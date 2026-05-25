Loxam compra controle da Mills em operação de R$ 3,8 bilhões

A francesa Loxam acertou a compra do controle da Mills, empresa que atua no aluguel de máquinas e equipamentos no Brasil, em uma operação avaliada em cerca de R$ 3,8 bilhões. O anúncio foi feito pela companhia brasileira nesta segunda-feira, 25, por meio de fato relevante.

De acordo com o comunicado, os acionistas controladores da Mills venderão a totalidade de sua participação — equivalente a 50,3% do capital social da empresa — para a Loxam, maior companhia de locação de equipamentos da Europa.

O acordo prevê o pagamento de R$ 16 por ação, valor que representa um prêmio de 22% sobre o fechamento dos papéis da Mills em 22 de maio de 2026. Apenas a aquisição da fatia de controle movimenta aproximadamente R$ 1,9 bilhão. O preço ainda será corrigido por 70% do CDI a partir do 31º dia após a assinatura do contrato até a conclusão da operação.

O pagamento será realizado integralmente à vista no fechamento da transação, de acordo com o comunicado da Mills. Entre os vendedores estão a família Nacht, o fundo Southern Cross Group e a família Oxenford.

A conclusão da compra depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em relatório, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) destacou que a Loxam está pagando um múltiplo de 5 vezes o EV/Ebitda de 2026, o que considera atraente para uma empresa do porte da Mills.

"A empresa (1) detém uma posição de liderança no segmento de aluguel de equipamentos no Brasil, (2) possui um histórico comprovado e lucrativo de fusões e aquisições, e (3) vinha apresentando um forte

impulso nos lucros em todas as suas operações, embora ainda fosse negociada com uma avaliação com desconto", afirmaram os analistas do banco que mantinham recomendação de "compra" da ação.

Ações da Mills disparam após mudança de controle

As ações da Mills dispararam após o anúncio da operação. Por volta das 16h, os papéis da companhia subiam 14,58% nesta segunda, negociados a R$ 15,01, aproximando-se do valor de R$ 16 por ação acordado na venda do controle para a Loxam.

Com a aquisição do controle, a Loxam também deverá realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) pelas ações em circulação da Mills, conforme exigido pela legislação brasileira e pelas regras do Novo Mercado da B3. Os acionistas minoritários terão direito ao mesmo valor pago ao bloco de controle, com atualização pela taxa Selic até a liquidação da oferta.

O mercado interpreta o movimento como uma potencial saída da Mills da Bolsa brasileira, embora a companhia não tenha confirmado um eventual fechamento de capital.

Fundada em 1967, a Loxam atua nos setores de construção civil, infraestrutura, indústria, energia e eventos. Segundo informações da Reuters, a companhia registrou receita líquida de 2,5 bilhões de euros em 2025, além de contar com cerca de 11,6 mil funcionários e operar aproximadamente 1.130 filiais em mais de 28 países.

A empresa já possui presença no Brasil desde 2015, por meio da Loxam do Brasil e da A Geradora.

A família fundadora da Mills afirmou, em comunicado, que a venda representa um passo estratégico para conectar a companhia a um grupo global do setor de locação de equipamentos. Segundo os controladores, a Loxam possui visão de longo prazo alinhada à da empresa brasileira e pretende fortalecer sua presença no mercado nacional.