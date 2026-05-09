e-Título: Como acessar se não tiver foto cadastrada

O título de eleitor físico não é mais obrigatório para votar no Brasil. Em seu lugar, o eleitor pode utilizar o e-Título, o aplicativo oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que permite acessar a versão digital do título pelo celular.

A ferramenta reúne dados cadastrais, local de votação e situação eleitoral, além de possibilitar a emissão de certidões e justificativa de ausência.

O download pode ser feito gratuitamente nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS. Após instalar, o eleitor precisa informar dados pessoais para acessar o sistema.

Como acessar o e-Título

Depois de instalado, o aplicativo exige a validação das informações cadastrais, como nome completo, data de nascimento e número do título, para liberar o acesso. O sistema cruza os dados com o cadastro da Justiça Eleitoral e, em alguns casos, pode solicitar respostas a perguntas adicionais para confirmar a identidade do usuário.

Uma vez validado, o eleitor passa a ter acesso ao documento digital e a outros serviços, como a emissão de débitos eleitorais. O aplicativo também permite verificar a regularidade do título diretamente pelo celular.

O que acontece se não tiver foto cadastrada

Se o eleitor não tiver biometria registrada na Justiça Eleitoral, o e-Título não exibirá a foto no aplicativo. Nesses casos, o documento digital não pode ser usado como identificação na hora de votar, sendo necessário apresentar um documento oficial com foto.

Ainda assim, o aplicativo continua válido para consulta de dados, regularização e acesso a serviços eleitorais. A ausência da foto não impede o uso das funcionalidades básicas da ferramenta.

Como cadastrar a foto no sistema

A foto exibida no e-Título é vinculada ao cadastro biométrico. Para que ela apareça no aplicativo, é necessário comparecer a um cartório eleitoral e realizar a coleta de dados biométricos, incluindo fotografia e impressões digitais.

O atendimento é presencial e pode exigir agendamento prévio, dependendo do estado. Após a atualização cadastral, a imagem passa a aparecer automaticamente no aplicativo.