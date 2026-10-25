O que Lula e Flávio Bolsonaro propõem sobre os temas defendidos por Ronaldo Caiado

RESUMO ＋ Embora Ronaldo Caiado (PSD) tenha declarado apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro mostra que 42% de seus eleitores pretendem votar no senador e 23% em Lula (PT). Outros 33% dizem que votarão em branco ou nulo ou não comparecerão às urnas, e 2% estão indecisos. O plano de Caiado prioriza responsabilidade fiscal, produtividade, investimento privado e modernização do Estado. Lula aposta na continuidade de políticas sociais, industriais e de investimento público, enquanto Flávio propõe cortes de despesas, mudanças administrativas e estímulos ao empreendedorismo.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, mas seus antigos eleitores não migram integralmente para o senador.

Pesquisas mostram que a maioria do eleitorado do político goiano pretende votar em Flávio, enquanto até um terço escolhe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para o eleitor que se identifica com as propostas de Caiado, a comparação entre os planos de governo dos três candidatos ajuda a entender quais ideias estão presentes em cada candidatura.

O programa do ex-governador priorizava a responsabilidade fiscal, o crescimento econômico baseado em investimentos e produtividade e a iniciativa privada como motor da economia, sem deixar de lado políticas sociais e serviços públicos.

Há pontos de aproximação com os dois candidatos. Lula propõe dar continuidade a programas sociais e ampliar investimentos em educação, saúde, infraestrutura e inovação. Flávio defende mudanças fiscais, estímulo ao empreendedorismo, investimentos em infraestrutura e medidas de segurança pública. Caiado, por sua vez, apresentou uma agenda própria de ajuste das contas públicas, modernização do Estado e expansão da atividade econômica, com propostas também para educação, saúde, agronegócio e meio ambiente.

Economia e desenvolvimento

Tema Ronaldo Caiado (PSD) Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Desenvolvimento econômico Defende crescimento baseado em investimento e produtividade, com a iniciativa privada como principal motor da economia e o Estado focado em planejamento, execução e prestação de contas. Propõe dar continuidade à Nova Indústria Brasil, ampliar investimentos em ciência, tecnologia e inovação e fortalecer o apoio à produção agrícola. O plano não estabelece uma meta numérica de crescimento do PIB para um eventual novo mandato. Estabelece a meta de crescimento do PIB de 4% ao ano durante a próxima década e prevê mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura. Contas públicas Propõe limitar o crescimento das despesas correntes, rever gastos e benefícios sem resultados, eliminar privilégios e buscar superávits primários progressivos, sem depender de aumentos sucessivos de impostos ou cortes lineares. Defende manter o arcabouço fiscal e associar o equilíbrio das contas ao crescimento econômico, à eficiência do gasto e à justiça tributária, sem detalhar uma trajetória específica para a dívida pública. Prevê rever regras fiscais, reduzir a dívida pública e buscar superávits primários, além de cortar ministérios e despesas administrativas. Não estabelece metas numéricas para o resultado primário ou a dívida. Empreendedorismo e crédito Propõe ampliar o acesso a crédito, garantias, qualificação profissional e compras públicas para empreendedores, com atenção a pequenos negócios e territórios vulneráveis. Prevê manter iniciativas de apoio a pequenos negócios e ampliar garantias de crédito, além de programas como o Desenrola Brasil. Propõe ampliar o apoio do BNDES e da ApexBrasil a pequenas e médias empresas, além de criar o programa Minha Primeira Empresa e o Banco da Prosperidade. Indústria, ciência e inovação Defende aproximar universidades, centros de pesquisa e empresas, com parcerias para inovação, formação profissional, desenvolvimento tecnológico e criação de negócios. Propõe fortalecer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, investir em ciência e tecnologia e desenvolver supercomputadores nacionais e modelos de linguagem em português. Propõe incentivar inteligência artificial, startups, defesa cibernética, baterias e centros de dados. Energia e agronegócio Defende energia competitiva e segura, com expansão das redes de transmissão, gás e biometano, petróleo, biocombustíveis, fontes renováveis e eficiência energética. No agronegócio, propõe fortalecer a produtividade e a competitividade do setor. Prevê fortalecer políticas de fertilizantes, biocombustíveis, baterias e transmissão de energia, além de ampliar a participação da Petrobras em atividades industriais e na produção de combustíveis. Propõe ampliar a produção de gás, explorar o fraturamento hidráulico (fracking) e investir em baterias, centros de dados, biocombustíveis e combustível sustentável de aviação.

O que diferencia os planos: Caiado prioriza a responsabilidade fiscal e o investimento privado como motores do crescimento. Lula aposta na continuidade de políticas industriais, no financiamento público e na expansão de programas existentes. Flávio estabelece uma meta de crescimento econômico de 4% ao ano e propõe reduzir a estrutura administrativa federal.

Educação

Tema Ronaldo Caiado (PSD) Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Aprendizagem e alfabetização Propõe reforçar alfabetização, matemática e avaliações de aprendizagem, com tutoria e apoio direcionados aos alunos com maiores dificuldades. Propõe dar continuidade ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e criar uma estratégia nacional para recuperar a aprendizagem. Propõe priorizar o método fônico na alfabetização e criar o programa Acolher, com tutoria remunerada entre estudantes. Professores Defende melhorar a formação inicial e continuada, oferecer mentoria a professores iniciantes, reduzir a burocracia e tornar a carreira docente mais atrativa. Prevê ampliar iniciativas de incentivo à formação de professores, como Pé-de-Meia Licenciaturas e Bolsa Mais Professores. Prevê vincular parte do financiamento educacional a resultados, mas não detalha uma medida equivalente à proposta de Caiado para formação e mentoria docente. Ensino integral e técnico Propõe ampliar vagas em tempo integral, especialmente na educação infantil, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Também prevê expandir a educação profissional e tecnológica em parceria com institutos federais, redes estaduais, Sistema S e empresas. Propõe expandir escolas em tempo integral, creches e unidades de ensino, além de ampliar o acesso e a permanência de estudantes nas universidades. Propõe ampliar escolas cívico-militares e o ensino integral, expandir o ensino técnico, criar o programa Escola nas Férias e oferecer vouchers para suprir a falta de vagas. Ensino superior e pesquisa Defende elevar os padrões de avaliação dos cursos, combater a evasão e aproximar universidades, empresas e centros de pesquisa por meio de parcerias e formação profissional. Prevê ampliar o acesso e a permanência nas universidades e fortalecer programas de assistência estudantil e formação de professores. Prevê transferir a governança do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia e criar um modelo de financiamento estudantil com pagamentos condicionados à renda. Tecnologia nas escolas Propõe garantir internet de qualidade, dispositivos compartilhados e plataformas digitais interoperáveis. A inteligência artificial deve apoiar o diagnóstico e o planejamento pedagógico, sem substituir professores. Propõe criar uma Política Nacional de Alfabetização Digital, um Conselho Nacional para a Soberania Digital e universalizar o acesso à internet nas escolas. O plano aponta que 75% das escolas têm acesso à internet. Propõe digitalizar serviços federais e incentivar o uso de inteligência artificial e outras tecnologias, mas não apresenta uma proposta equivalente de política nacional de alfabetização digital.

O que diferencia os planos: os três candidatos incluem propostas para melhorar a aprendizagem e ampliar o acesso à tecnologia. Caiado enfatiza a formação docente, as avaliações e a aproximação entre escolas e setor produtivo. Lula prioriza a expansão da rede pública e a assistência estudantil. Flávio propõe o método fônico, escolas cívico-militares, vouchers e financiamento associado à renda ou aos resultados.

Saúde e políticas sociais

Tema Ronaldo Caiado (PSD) Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Atendimento médico O plano inclui a saúde entre os eixos de governo, mas as medidas específicas devem ser detalhadas a partir do capítulo dedicado ao setor. A proposta geral é melhorar a gestão e a qualidade dos serviços públicos. Propõe ampliar o Agora Tem Especialistas, a Farmácia Popular e o Mais Médicos, além de fortalecer a prevenção e o tratamento do câncer e a rede de reabilitação. Propõe atualizar a tabela de remuneração do SUS, fortalecer a atenção primária e as equipes de saúde da família e utilizar a capacidade ociosa de hospitais privados para exames. Proteção social Defende preservar a proteção aos mais vulneráveis e associar políticas sociais a qualificação profissional, intermediação de emprego e inclusão produtiva. Propõe dar continuidade a programas sociais e ampliar políticas de cuidado para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. O plano destaca o Pé-de-Meia, que atende 7,3 milhões de beneficiários. Prevê manter programas sociais, combater fraudes e permitir o retorno ao benefício após o recebimento do seguro-desemprego, conforme as regras propostas. Trabalho e renda Propõe ampliar a qualificação profissional, aproximar trabalhadores das oportunidades de emprego e apoiar a formalização, o cooperativismo e o empreendedorismo em regiões vulneráveis. Propõe políticas de inclusão produtiva, apoio a pequenos negócios e medidas para trabalhadores, incluindo o fim da escala 6x1 e a proteção de profissionais de plataformas digitais. Prevê reduzir o custo do emprego formal e criar contratos de baixo custo por 12 meses para jovens de 18 a 24 anos e desempregados com mais de 50 anos.

O que diferencia os planos: Caiado procura aproximar a assistência social da inclusão produtiva e do mercado de trabalho. Lula prioriza a continuidade de programas sociais e a ampliação dos serviços públicos. Flávio também propõe manter benefícios, mas associa sua agenda de emprego à redução dos custos da contratação formal.

Segurança pública, mulheres e meio ambiente

Tema Ronaldo Caiado (PSD) Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Segurança pública Dedica um eixo ao combate ao crime e à corrupção, com foco em investigação, integração institucional, inteligência, responsabilização e melhoria da gestão da segurança. Propõe fortalecer as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO), ampliar o Brasil Contra o Crime Organizado e o Celular Seguro, reforçar o sistema penitenciário federal e investir em inteligência financeira. Propõe classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações narcoterroristas, ampliar o sistema penitenciário, instalar câmeras com reconhecimento facial e dobrar os investimentos federais em segurança pública. Políticas para mulheres O plano possui um capítulo dedicado às mulheres. As medidas específicas devem ser descritas conforme o conteúdo desse capítulo, sem presumir a existência de uma plataforma digital equivalente às propostas de outros candidatos. Propõe fortalecer políticas de cuidado para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência e ampliar iniciativas de inclusão social. Prevê criar a Central da Mulher, uma plataforma integrada de denúncias e a ferramenta de inteligência artificial ClarIA, além de ampliar o monitoramento de agressores e implantar o programa Casa Segura. Meio ambiente Propõe combinar conservação ambiental e desenvolvimento econômico, com fiscalização contra crimes ambientais, recuperação de áreas degradadas, adaptação climática e incentivo a atividades produtivas sustentáveis. Prevê zerar o desmatamento até 2030 e reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 2005. Prevê zerar o desmatamento ilegal até 2029, desenvolver o mercado regulado de carbono e rever sobreposições de atribuições entre Ibama, Funai e ICMBio. Infraestrutura e conectividade Defende concluir obras paradas, melhorar a manutenção da infraestrutura, reduzir custos logísticos e ampliar saneamento, conectividade e participação privada em projetos. O plano também prevê incorporar resiliência climática e prevenção de desastres às obras públicas. Propõe ampliar investimentos em transporte público, mobilidade urbana e concessões de infraestrutura, além de dar continuidade a projetos de água e saneamento do Novo PAC e ao Periferia Viva. Prevê mobilizar R$ 900 bilhões em quatro anos para infraestrutura, investir em ferrovias, hidrovia, mobilidade urbana, abastecimento e segurança hídrica.

O que diferencia os planos: na segurança pública, Lula enfatiza inteligência e integração institucional, enquanto Flávio propõe endurecimento penal e ampliação da vigilância. Na área ambiental, Caiado combina fiscalização e desenvolvimento sustentável; Lula estabelece metas de redução de emissões e desmatamento; e Flávio prevê zerar o desmatamento ilegal até 2029 e ampliar a exploração de gás e outras fontes de energia.

Perguntas frequentes sobre as propostas de Caiado, Lula e Flávio

Para quem vão os votos dos eleitores de Ronaldo Caiado no segundo turno? ＋ Segundo pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro, 42% dos eleitores de Caiado pretendem votar em Flávio Bolsonaro e 23% em Lula. Outros 33% declaram voto em branco ou nulo ou dizem que não comparecerão às urnas, enquanto 2% estão indecisos.

Quais são as principais propostas econômicas de Ronaldo Caiado? ＋ Caiado defende responsabilidade fiscal, limitação do crescimento das despesas correntes, revisão de gastos e benefícios sem resultados e busca progressiva por superávits primários. Também propõe estimular investimentos privados, ampliar o acesso ao crédito e aproximar universidades, centros de pesquisa e empresas.

Qual é a diferença entre os planos econômicos dos três candidatos? ＋ Caiado prioriza o equilíbrio das contas públicas e a iniciativa privada como motores do crescimento. Lula defende a continuidade do arcabouço fiscal, de políticas industriais e de programas sociais. Flávio propõe reduzir ministérios e despesas administrativas, rever regras fiscais e alcançar crescimento do PIB de 4% ao ano durante a próxima década.

O que Caiado propõe para a educação? ＋ O plano prevê reforçar a alfabetização e o ensino de matemática, ampliar avaliações de aprendizagem e oferecer tutoria a estudantes com dificuldades. Caiado também defende melhorar a formação inicial e continuada dos professores, expandir o ensino integral e técnico e aproximar instituições de ensino e empresas.

Quais são as propostas dos candidatos para a segurança pública? ＋ Caiado prioriza investigação, inteligência, integração institucional e responsabilização. Lula propõe fortalecer ações integradas contra o crime organizado e ampliar o combate financeiro às facções. Flávio defende endurecer o combate aos grupos criminosos, ampliar o sistema penitenciário e utilizar tecnologias de vigilância, além de propor classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações narcoterroristas.