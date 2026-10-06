Eleições 2026: Caiado anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

O ex-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) declarou nesta terça-feira, 6, apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. O anúncio aconteceu durante um encontro em Goiânia, que também reuniu o governador eleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB).

Caiado afirmou que o apoio está alinhado à sua trajetória política e à oposição ao PT. “Eu estou aqui para fazer o que é a coerência da minha vida, que é poder derrotar o PT em uma eleição e tem 40 anos que faço isso”, disse.

(Em atualização)