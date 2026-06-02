Corpus Christi, Marcha Para Jesus e Parada LGBT+ movimentam R$ 166 mi no turismo

O início do mês de junho, quando as temperaturas caem e o céu tende a ficar nublado em São Paulo, se tornou um momento de turismo aquecido no estado. O feriado prolongado de Corpus Christi, a Marcha para Jesus e a Parada do Orgulho LGBT+ todos ocorrem no mesmo fim de semana em 2026, o que vai impulsionar ao turismo paulista.

A expectativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) é que o setor de hotelaria deve movimentar R$ 166,2 milhões no feriado prolongado, valor 7% superior ao registrado na mesma época do ano passado.

“Estes números consolidam o Corpus Christi como um dos feriados mais relevantes do ano para o nosso segmento. Somado a isto, temos os eventos de grande porte, como é o caso da Marcha para Jesus e a Parada do Orgulho LGBT+, que ajudam a movimentar a cadeia da Hospitalidade como um todo, incluindo a geração de empregos”, diz Bruno Omori, diretor de Hospitalidade e Jogos da Fhoresp.

No setor de alimentação, a Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) em São Paulo projeta crescimento expressivo no faturamento dos estabelecimentos durante o período. De acordo com a entidade, a junção de eventos deve gerar aumento médio de 15% no setor, chegando a 50% nos estabelecimentos próximos à Marcha Para Jesus e à Parada LGBT+, na comparação com um fim de semana comum.

“São Paulo deixou de ser uma cidade que esvazia nos feriados. Hoje, grandes eventos como a Marcha para Jesus e a Parada LGBT+ atraem turistas e fazem da capital um destino gastronômico, com bares e restaurantes no centro desse movimento”, afirma Gabriel Pinheiro, líder executivo da Abrasel SP.

Alta ocupação na hotelaria do interior

Em números absolutos, 88.647 quartos deverão ser ocupados durante todo o período, segundo levantamento da Federação. O destaque fica com o interior paulista, sobretudo os municípios voltados ao Turismo de Lazer e Aventura. A expectativa de ocupação média nessas regiãos é de 80%, com faturamento estimado em R$ 64 milhões.

“Muitos turistas estão optando, nesta época, que é de mais frio, por hotéis-fazenda, estâncias termais, destinos de Turismo de aventura e cidades em regiões serranas”, afirma o diretor.

Destinos como Campos do Jordão tradicionalmente recebem grande influxo turístico durante o inverno paulista, sobretudo na época de Corpus Christi.

Megaeventos em São Paulo

A capital paulista sediará dois megaeventos no mesmo período: a 34ª Marcha para Jesus e a 30ª Parada LGBT+. Com eles, ela tem a segunda maior procura por parte dos turistas na emenda de Corpus Christi.

A ocupação esperada para a capital é de 56%, com diária média de R$ 450, e injeção no setor de Hospedagem de R$ 60 milhões.

“Sem estes eventos (Marcha para Jesus e Parada do Orgulho LGBT+), a ocupação dos hotéis paulistanos ficaria entre 25% e 30% durante o feriado de Corpus Christi. Ocorre que atrações desta natureza recebem visitantes de diversas regiões do País e ampliam significativamente a demanda por Hospedagem em São Paulo, no período”, afirma Omori.

Praia no frio? Em São Paulo, sim

Apesar da associação tradicional entre litoral e alto verão, as praias paulistas devem registrar procura de 55%, com faturamento de R$ 42,1 milhões, desempenho positivo. Ainda assim, destinos com praias tendem a crescer em ritmo mais moderado em comparação com o interior e a capital neste feriado.