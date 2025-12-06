Lula tem vantagem de 15 pontos sobre Flávio no segundo turno, diz Datafolha

Em um levantamento divulgado pela Datafolha neste sábado, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com ampla vantagem sobre os principais nomes da direita para as eleições de 2026.

O cenário simulado para um segundo turno mostra que Lula bate o senador Flávio Bolsonaro (PL) por 15 pontos e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por 5 pontos. Em uma possível disputa contra Ratinho Jr. (PSD-PR), governador do Paraná, Lula tem uma vantagem de 6 pontos.

No comparativo direto com Flávio Bolsonaro, o presidente alcança 51% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marca 36%. A última pesquisa indicava que Lula teria 48% e Flávio, 37%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro, antes do anúncio oficial de Flávio como o candidato de seu pai, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, à presidência.

O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Primeiro turno

Nos cenários de primeiro turno, a vantagem de Lula permanece estável. O presidente marca 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 18%.

Outros candidatos da direita, como Ratinho Jr. (12%), o governador Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) com 7%, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, com 6%, estão bem atrás.

Rejeição acirrada

Apesar da vantagem nas pesquisas, Lula enfrenta uma alta taxa de rejeição, que atinge 44% do eleitorado e garante uma competição apertada para 2026.

Flávio tem 38% de rejeição, seguido de perto por seu irmão, Eduardo Bolsonaro, com 37%, e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 35%.

Em comparação, outros nomes da direita, como Tarcísio de Freitas, Ratinho Jr. e Zema, têm rejeições menores, com Tarcísio marcando 20%, Ratinho Jr. 21% e Caiado 18%.

O fator Tarcísio

No segundo turno, Tarcísio enfrenta uma desvantagem de 5 pontos, com Lula marcando 47% contra 42% do governador, uma ligeira evolução em relação ao levantamento de julho, quando a diferença era de 4 pontos.

No primeiro turno, o presidente soma 41% das intenções de voto, enquanto o governador paulista aparece com 23%.

Como citado anteriormente, a pesquisa também aponta que Tarcísio tem uma rejeição de 20%, um número consideravelmente baixo quando comparado com os altos índices de rejeição enfrentados pela família Bolsonaro.

