Tarcísio vence Alckmin, Haddad e França na disputa pelo governo de SP em 2026, diz AtlasIntel

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno nos quais seu nome é testado para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 8.

Foram simulados três cenários de segundo turno com Tarcísio como candidato. Contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o governador tem 52% das intenções de voto, contra 44% de Haddad.

Na disputa com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), Tarcísio tem 52%, contra 42% do ex-governador.

Na terceira simulação, Tarcísio tem 51%, contra 46% do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

Na única simulação de segundo turno sem o governador, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 51%, e Alckmin tem 46%.

Tarcísio é apontado como o possível nome da direita para disputar a presidência da República em 2026, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível.

Tarcísio lidera cenários de 1ª turno; sem governador, Alckmin e Haddad aparecem à frente

Na primeira simulação de 1ª turno, Tarcísio lidera com 47,3% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 22,6%, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), com 18,2%. O empresário Felipe D'Avila (Novo) tem 1,8%, seguido pelo ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), com 0,6%.

Com Alckmin como principal adversário, o chefe do executivo paulista aparece com 48,6% contra 34,2% do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A deputada Erika Hilton (PSOL) tem 8,3%, e D'Avila aparece com 1,9%.

Nos dois cenários sem Tarcísio, nomes de oposição ao governador lideram. No primeiro, Alckmin tem 39,4%, seguido pelo deputado Ricardo Salles (Novo) com 15%, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), com 11,5%, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), com 10,8%, e o ex-prefeito de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab (PSD), com 9%.

Na segunda simulação sem Tarcísio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lidera com 41%. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), aparece com 23,2%, seguido por Salles, com 10,5%, e Manga, com 8,2%.

Cenários para o governo de SP 1º turno - AtlasIntel

Cenário 1

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 47.3%

Guilherme Boulos (PSOL) - 22.6%

Márcio França (PSB) - 18.2%

Felipe D'Avila (Novo) - 1.8%

Paulo Serra (PSDB) - 0.6%

Outro - 6.5%

Voto branco/nulo - 2.5%

Não sei - 0.5%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 48.6%

Geraldo Alckmin (PSB) - 34.2%

Erika Hilton (PSOL) - 8.3%

Felipe D'Avila (Novo) - 1.9%

Paulo Serra (PSDB) - 0.2%

Outro - 3.7%

Voto branco/nulo - 1.7%

Não sei - 1.4%

Cenário 3

Geraldo Alckmin (PSB) - 39.4%

Ricardo Salles (Novo) - 15%

Ricardo Nunes (MDB) - 11.5%

Rodrigo Manga (Republicanos) - 10.8%

Gilberto Kassab (PSD) - 9%

Paulo Serra (PSDB) - 1.4%

André do Prado (PL) - 1.2%

Outro - 5.2%

Voto branco/nulo - 3.5%

Não sei - 3%

Cenário 4

Fernando Haddad (PT) - 41%

Guilherme Derrite (PP) - 23.2%

Ricardo Salles (Novo) - 10.5%

Rodrigo Manga (Republicanos) - 8.2%

Paulo Serra (PSDB) - 5.2%

Outro - 7.2%

Voto branco/nulo - 3%

Não sei - 1.6%

Cenários para o governo de SP 2º turno - AtlasIntel

Tarcísio de Freitas vs Fernando Haddad

Tarcísio de Freitas: 52%

Fernando Haddad: 44%

Não sabe/não opinou/branco: 4%

Tarcísio de Freitas vs Márcio França

Tarcísio de Freitas: 52%

Márcio França: 42%

Não sabe/não opinou/branco: 6%

Tarcísio de Freitas vs Geraldo Alckmin

Tarcísio de Freitas: 51%

Geraldo Alckmin: 46%

Não sabe/não opinou/branco: 3%

Ricardo Nunes vs Geraldo Alckmin