Tarcísio vence Alckmin, Haddad e França na disputa pelo governo de SP em 2026, diz AtlasIntel

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16h06.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno nos quais seu nome é testado para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 8.
Foram simulados três cenários de segundo turno com Tarcísio como candidato. Contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o governador tem 52% das intenções de voto, contra 44% de Haddad.
Na disputa com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), Tarcísio tem 52%, contra 42% do ex-governador.
Na terceira simulação, Tarcísio tem 51%, contra 46% do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).
Na única simulação de segundo turno sem o governador, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 51%, e Alckmin tem 46%.
Tarcísio é apontado como o possível nome da direita para disputar a presidência da República em 2026, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível.
Na primeira simulação de 1ª turno, Tarcísio lidera com 47,3% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 22,6%, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), com 18,2%. O empresário Felipe D'Avila (Novo) tem 1,8%, seguido pelo ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), com 0,6%.
Com Alckmin como principal adversário, o chefe do executivo paulista aparece com 48,6% contra 34,2% do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A deputada Erika Hilton (PSOL) tem 8,3%, e D'Avila aparece com 1,9%.
Nos dois cenários sem Tarcísio, nomes de oposição ao governador lideram. No primeiro, Alckmin tem 39,4%, seguido pelo deputado Ricardo Salles (Novo) com 15%, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), com 11,5%, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), com 10,8%, e o ex-prefeito de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab (PSD), com 9%.
Na segunda simulação sem Tarcísio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lidera com 41%. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), aparece com 23,2%, seguido por Salles, com 10,5%, e Manga, com 8,2%.
Tarcísio de Freitas vs Fernando Haddad
Tarcísio de Freitas vs Márcio França
Tarcísio de Freitas vs Geraldo Alckmin
Ricardo Nunes vs Geraldo Alckmin