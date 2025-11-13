Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Genial/Quaest: Lula lidera contra todos no 2º turno, mas vantagem diminui

Vantagem de Lula contra Bolsonaro diminui e os dois aparecem tecnicamente empatados. Diferença para Tarcísio, Ratinho e Ciro Gomes caiu para cinco pontos percentuais

Lula: petista vê vantagem diminuir na pesquisa de novembro (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)

Lula: petista vê vantagem diminuir na pesquisa de novembro (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07h00.

Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 07h09.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando todos os cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de 2026, mas vê a diferença de intenção de voto com adversários diminuir, de acordo com uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 13.

A pesquisa está em linha com o levantamento divulgado na véspera, que mostrou que a aprovação de Lula estacionou após a megaoperação no Rio de Janeiro, enquanto a desaprovação voltou a ter uma variação positiva.

A vantagem de Lula é de entre 3 e 17 pontos percentuais, a depender do adversário. Na pesquisa anterior, o petista tinha até 23 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, com uma vantagem mínima de nove pontos.

A menor diferença é na reedição das eleições de 2022. Lula lidera com 42% contra 39% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), diferença de apenas três pontos percentuais e cenário de empate técnico pela margem de erro da pesquisa. Bolsonaro está inelegível e não deve disputar a eleição do próximo ano.

Na disputa contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente tem 41% contra 36% do governador paulista. Diferença caiu de 12 pontos para apenas cinco de outubro para setembro.

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), aparece com 35% contra 40% de Lula, também com uma diferença de cinco pontos.

Testado pela terceira vez pela Quaest, Ciro Gomes também apresenta diferença de intenção de votos de cinco pontos, com 38% contra 33% do petista.

Na disputa entre o petista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Lula tem 44% contra 35% da presidente do PL Mulher.

O levantamento mostra que Lula teria vantagem de sete pontos percentuais contra os governadores Romeu Zema (43% a 36%) e Ronaldo Caiado (42% a 35%), de 10 pontos contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (43% a 33%) e de 13 pontos contra o governador Eduardo Leite (41% a 28%).

A pesquisa testou pela primeira vez o nome de Renan Santos, presidente do Missão, partido recém-criado, ligado ao MBL. Santos aparece com 25% contra 42% do petista.

A rodada mostra que Lula perdeu intenção de votos em praticamente todas as simulações e viu seus adversários crescerem. Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest após a megaoperação no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos.

Genial/Quaest (novembro/25): cenários de 2º turno

Lula x Bolsonaro

  • Lula (PT): 42%
  • Jair Bolsonaro (PL): 39%
  • Indecisos: 2%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Tarcísio

  • Lula (PT): 41%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 36%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula x Michelle

  • Lula (PT): 44%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 35%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Ciro 

  • Lula: 38%
  • Ciro (PDT): 33%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 26%

Lula x Ratinho

  • Lula (PT): 40%
  • Ratinho Júnior (PSD): 35%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Lula x Leite 

  • Lula (PT): 41%
  • Eduardo Leite (PSD): 28%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 27%

Lula x Eduardo

  • Lula (PT): 43%
  • Eduardo Bolsonaro (PL): 33%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Lula x Zema

  • Lula (PT): 43%
  • Romeu Zema (Novo): 36%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Caiado

  • Lula (PT): 42%
  • Ronaldo Caiado (União): 35%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 42%
  • Renan Santos (Missão): 25%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 29%

Lula cai na espontânea

Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é apresentado ao entrevistado, o percentual dos que citaram o nome do presidente Lula passou de 19% para 14%, após avançar paulatinamente desde maio. Bolsonaro manteve os mesmos 6% das duas pesquisas anteriores. Cerca 72% dos eleitores continuam indecisos.

A pesquisa também questionou o que os entrevistados pensam sobre o melhor resultado da
eleição presidencial para o Brasil. Aparecem empatados tecnicamente os que preferem um nome não ligado a Lula ou a Bolsonaro (24%) e os que querem a reeleição do presidente (23%).

Entre as regiões, só no Nordeste a opção preferida é a vitória de Lula (37%), seguida de um nome não ligado a Lula ou a Bolsonaro (19%). No recorte por posicionamento político, a esquerda não-lulista aparece dividida entre os 45% que querem a reeleição e os 30% que apontam um candidato independente do presidente e do ex-presidente.

Entre os independentes, 11% preferem Lula, enquanto 38% querem um candidato não ligado a Lula ou Bolsonaro e 27% consideram que o melhor seria alguém de fora da política. É o grupo onde essa preferência é mais forte. A ideia de um “outsider” é considerada a melhor opção por 11% dos lulistas, 8% da esquerda não-lulista, 17% da direita não-bolsonarista e 8% dos bolsonaristas.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaTarcísio Gomes de FreitasJair Bolsonaro

Mais de Brasil

Sabesp, balsas e hidrovias: SP aposta na união de ESG e logística na COP

Operação Sem Desconto: PF faz nova fase de ação que apura fraudes no INSS

Lula adia indicação de Messias em meio a pressão do Senado por Pacheco

Motta adia votação do PL Antifacção e remarca para próxima semana

Mais na Exame

Brasil

Sabesp, balsas e hidrovias: SP aposta na união de ESG e logística na COP

Um conteúdo Bússola

Como as instituições financeiras estão usando IA para dar um fim ao crédito genérico?

Mercados

Impasse em venda de ativos da Lukoil pode gerar crise global de refino

Tecnologia

Para esta gigante de IA, jovens do ensino médio são melhores funcionários