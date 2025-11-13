Genial/Quaest: Lula lidera contra todos no 2º turno, mas vantagem diminui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando todos os cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de 2026, mas vê a diferença de intenção de voto com adversários diminuir, de acordo com uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 13.

A pesquisa está em linha com o levantamento divulgado na véspera, que mostrou que a aprovação de Lula estacionou após a megaoperação no Rio de Janeiro, enquanto a desaprovação voltou a ter uma variação positiva.

A vantagem de Lula é de entre 3 e 17 pontos percentuais, a depender do adversário. Na pesquisa anterior, o petista tinha até 23 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, com uma vantagem mínima de nove pontos.

A menor diferença é na reedição das eleições de 2022. Lula lidera com 42% contra 39% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), diferença de apenas três pontos percentuais e cenário de empate técnico pela margem de erro da pesquisa. Bolsonaro está inelegível e não deve disputar a eleição do próximo ano.

Na disputa contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente tem 41% contra 36% do governador paulista. Diferença caiu de 12 pontos para apenas cinco de outubro para setembro.

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), aparece com 35% contra 40% de Lula, também com uma diferença de cinco pontos.

Testado pela terceira vez pela Quaest, Ciro Gomes também apresenta diferença de intenção de votos de cinco pontos, com 38% contra 33% do petista.

Na disputa entre o petista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Lula tem 44% contra 35% da presidente do PL Mulher.

O levantamento mostra que Lula teria vantagem de sete pontos percentuais contra os governadores Romeu Zema (43% a 36%) e Ronaldo Caiado (42% a 35%), de 10 pontos contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (43% a 33%) e de 13 pontos contra o governador Eduardo Leite (41% a 28%).

A pesquisa testou pela primeira vez o nome de Renan Santos, presidente do Missão, partido recém-criado, ligado ao MBL. Santos aparece com 25% contra 42% do petista.

A rodada mostra que Lula perdeu intenção de votos em praticamente todas as simulações e viu seus adversários crescerem. Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest após a megaoperação no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos.

Genial/Quaest (novembro/25): cenários de 2º turno

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 42%

Jair Bolsonaro (PL): 39%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 41%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 36%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula x Michelle

Lula (PT): 44%

Michelle Bolsonaro (PL): 35%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Ciro

Lula: 38%

Ciro (PDT): 33%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 26%

Lula x Ratinho

Lula (PT): 40%

Ratinho Júnior (PSD): 35%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Lula x Leite

Lula (PT): 41%

Eduardo Leite (PSD): 28%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 27%

Lula x Eduardo

Lula (PT): 43%

Eduardo Bolsonaro (PL): 33%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Lula x Zema

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (Novo): 36%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Caiado

Lula (PT): 42%

Ronaldo Caiado (União): 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 42%

Renan Santos (Missão): 25%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 29%

Lula cai na espontânea

Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é apresentado ao entrevistado, o percentual dos que citaram o nome do presidente Lula passou de 19% para 14%, após avançar paulatinamente desde maio. Bolsonaro manteve os mesmos 6% das duas pesquisas anteriores. Cerca 72% dos eleitores continuam indecisos.

A pesquisa também questionou o que os entrevistados pensam sobre o melhor resultado da

eleição presidencial para o Brasil. Aparecem empatados tecnicamente os que preferem um nome não ligado a Lula ou a Bolsonaro (24%) e os que querem a reeleição do presidente (23%).

Entre as regiões, só no Nordeste a opção preferida é a vitória de Lula (37%), seguida de um nome não ligado a Lula ou a Bolsonaro (19%). No recorte por posicionamento político, a esquerda não-lulista aparece dividida entre os 45% que querem a reeleição e os 30% que apontam um candidato independente do presidente e do ex-presidente.

Entre os independentes, 11% preferem Lula, enquanto 38% querem um candidato não ligado a Lula ou Bolsonaro e 27% consideram que o melhor seria alguém de fora da política. É o grupo onde essa preferência é mais forte. A ideia de um “outsider” é considerada a melhor opção por 11% dos lulistas, 8% da esquerda não-lulista, 17% da direita não-bolsonarista e 8% dos bolsonaristas.