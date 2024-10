Quantos votos um candidato precisa para ganhar no segundo turno?

Neste domingo, 27 de outubro, ocorre o 2º turno das eleições municipais, quando o eleitorado de 51 cidades brasileiras, sendo 15 capitais, escolherá representantes para as prefeituras. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 33 milhões de eleitores estão aptos para ir às urnas para escolher os representantes nesses locais.

Para que um candidato seja eleito no segundo turno, ele precisa obter a maioria dos votos válidos será eleito, ou seja, vence quem receber mais votos em comparação ao adversário.

A regra está prevista nos artigos 29 e 77 da Constituição Federal e na Resolução TSE nº 23.677/2021 (artigo 6º), que trata dos sistemas majoritário e proporcional.

A norma é a mesma da aplicada nos municípios com menos de 200 mil eleitoras e eleitores, que não poder ter segundo turno, e onde se elegem na primeira fase da votação o candidato a prefeito com mais votos válidos, que excluem os brancos e nulos.

Entre as 51 cidades que votarão às urnas neste domingo, São Paulo lidera o ranking com o maior eleitorado apto a votar: 9.322.444. Logo após a capital paulista, as capitais que terão 2º turno e superam um milhão de votantes são: Belo Horizonte, com 1.992.984; Fortaleza, com 1.769.681; Manaus, com 1.446.122; Curitiba, com 1.423.722; Belém, com 1.056.251; e Goiânia, com 1.030.274.

Palmas, que pela primeira vez terá segundo turno para a prefeitura, tem o menor número de eleitoras e eleitores aptos entre as capitais, um total de 209.524.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 27, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as 15 capitais do Brasil com segundo turno.

Candidatos a prefeito das capitais brasileiras no segundo turno