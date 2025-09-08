Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula empata com Ciro, vence Bolsonaro, Tarcísio e outros 3 nomes no 2º turno, diz pesquisa CNT/MDA

O melhor desempenho do petista é contra os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União)

Lula: petista tem desempenho positivo contra os principais nomes da oposição (Ricardo Stuckert / PR)

Lula: petista tem desempenho positivo contra os principais nomes da oposição (Ricardo Stuckert / PR)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20h14.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera cinco dos seis os cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta segunda-feira, 8.

O melhor desempenho do petista é contra os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União). A menor diferença é contra o ex-governador Ciro Gomes (PDT), onde há um cenário de empate técnico segundo a margem de erro do levantamento.

Na reedição da disputa de 2022, Lula aparece com 45,7% das intenções de voto contra 37,7% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível para a disputa do próximo ano.

No cenário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista tem 43,9% e o chefe do executivo paulista aparece com 37,6%.

O empate técnico é visto apenas em uma simulação contra Ciro Gomes. O ex-governador do Ceará tem 36%, enquanto Lula registra 39,4%, numericamente à frente. Nesse cenário, 20% afirmam que votariam em branco ou nulo.

Em uma disputa com Ratinho Jr (PSD), Lula tem 43,4% e o governador do Paraná aparece com 36,7%.

Contra Zema, Lula tem uma diferença de quase 15 pontos percentuais, com 45% contra 30,7% do governador de Minas Gerais.

Contra Caiado, o petista tem uma vantagem de 13 pontos percentuais, com 44,8% das intenções de voto contra 30,4% do governador goiano.

Nos três cenários de primeiro turno do levantamento, Lula lidera nas disputas com Bolsonaro, Tarcísio e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) como principais nomes da oposição.

A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Cenários de 1º turno presidencial - pesquisa CNT/MDA

Cenário 1:

  • Lula: 36,2%
  • Jair Bolsonaro: 29,7%
  • Ciro Gomes: 9,6%
  • Ratinho Jr: 6,9%
  • Ronaldo Caiado: 2,8%
  • Romeu Zema: 2,0%
  • Branco / Nulo: 9,5%
  • Indeciso: 3,3%

Cenário 2:

  • Lula: 35,8%
  • Tarcísio de Freitas: 17,1%
  • Ciro Gomes: 11,6%
  • Ratinho Jr: 10,0%
  • Ronaldo Caiado: 4,2%
  • Romeu Zema: 3,6%
  • Branco / Nulo: 12,4%
  • Indeciso: 5,3%

Cenário 3:

  • Lula: 37,1%
  • Eduardo Bolsonaro: 14,6%
  • Ciro Gomes: 12,3%
  • Ratinho Jr: 10,9%
  • Ronaldo Caiado: 4,5%
  • Romeu Zema: 4,2%
  • Branco / Nulo: 11,8%
  • Indeciso: 4,6%

Cenários de 2º turno presidencial - pesquisa CNT/MDA

Cenário 1 – Lula x Jair Bolsonaro (2º turno):

  • Lula: 45,7%
  • Jair Bolsonaro: 37,7%
  • Branco / Nulo: 14,5%
  • Indeciso: 2,1%

Cenário 2 – Lula x Tarcísio de Freitas (2º turno):

  • Lula: 43,9%
  • Tarcísio de Freitas: 37,6%
  • Branco / Nulo: 14,8%
  • Indeciso: 3,7%

Cenário 3 – Lula x Ciro Gomes (2º turno):

  • Lula: 39,4%
  • Ciro Gomes: 36%
  • Branco / Nulo: 20%
  • Indeciso: 4,6%

Cenário 4 – Lula x Ratinho Jr (2º turno):

  • Lula: 43,4%
  • Ratinho Jr: 36,7%
  • Branco / Nulo: 16,1%
  • Indeciso: 3,8%

Cenário 5 – Lula x Romeu Zema (2º turno):

  • Lula: 45%
  • Romeu Zema: 30,7%
  • Branco / Nulo: 19,2%
  • Indeciso: 5,1%

Cenário 6 – Lula x Ronaldo Caiado (2º turno):

  • Lula: 44,8%
  • Ronaldo Caiado: 30,4%
  • Branco / Nulo: 20,2%
  • Indeciso: 4,6%
Acompanhe tudo sobre:Pesquisas eleitoraisEleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaJair BolsonaroEduardo BolsonaroTarcísio Gomes de Freitas

Mais de Brasil

Tarcísio vence Alckmin, Haddad e França na disputa pelo governo de SP em 2026, diz AtlasIntel

Sem definir data, Motta diz que "há compromisso" com votação do projeto de isenção do IR

Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar procedimento em hospital

Mais na Exame

Mundo

Suprema Corte autoriza governo Trump a prender imigrantes que falem espanhol ou inglês com sotaque

Mercados

Acabou a magia? Ações da Pop Mart, da boneca Labubu, caem 7%; demanda fraca preocupa

Negócios

'Succession' da vida real? Família Murdoch entra em acordo sobre controle do império da Fox

Carreira

Essa americana fatura seis dígitos com trabalho remoto na Europa e quita US$ 100 mil em dívidas