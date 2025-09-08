Lula empata com Ciro, vence Bolsonaro, Tarcísio e outros 3 nomes no 2º turno, diz pesquisa CNT/MDA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera cinco dos seis os cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta segunda-feira, 8.

O melhor desempenho do petista é contra os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União). A menor diferença é contra o ex-governador Ciro Gomes (PDT), onde há um cenário de empate técnico segundo a margem de erro do levantamento.

Na reedição da disputa de 2022, Lula aparece com 45,7% das intenções de voto contra 37,7% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível para a disputa do próximo ano.

No cenário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista tem 43,9% e o chefe do executivo paulista aparece com 37,6%.

O empate técnico é visto apenas em uma simulação contra Ciro Gomes. O ex-governador do Ceará tem 36%, enquanto Lula registra 39,4%, numericamente à frente. Nesse cenário, 20% afirmam que votariam em branco ou nulo.

Em uma disputa com Ratinho Jr (PSD), Lula tem 43,4% e o governador do Paraná aparece com 36,7%.

Contra Zema, Lula tem uma diferença de quase 15 pontos percentuais, com 45% contra 30,7% do governador de Minas Gerais.

Contra Caiado, o petista tem uma vantagem de 13 pontos percentuais, com 44,8% das intenções de voto contra 30,4% do governador goiano.

Nos três cenários de primeiro turno do levantamento, Lula lidera nas disputas com Bolsonaro, Tarcísio e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) como principais nomes da oposição.

A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Cenários de 1º turno presidencial - pesquisa CNT/MDA

Cenário 1:

Lula: 36,2%

Jair Bolsonaro: 29,7%

Ciro Gomes: 9,6%

Ratinho Jr: 6,9%

Ronaldo Caiado: 2,8%

Romeu Zema: 2,0%

Branco / Nulo: 9,5%

Indeciso: 3,3%

Cenário 2:

Lula: 35,8%

Tarcísio de Freitas: 17,1%

Ciro Gomes: 11,6%

Ratinho Jr: 10,0%

Ronaldo Caiado: 4,2%

Romeu Zema: 3,6%

Branco / Nulo: 12,4%

Indeciso: 5,3%

Cenário 3:

Lula: 37,1%

Eduardo Bolsonaro: 14,6%

Ciro Gomes: 12,3%

Ratinho Jr: 10,9%

Ronaldo Caiado: 4,5%

Romeu Zema: 4,2%

Branco / Nulo: 11,8%

Indeciso: 4,6%

Cenários de 2º turno presidencial - pesquisa CNT/MDA

Cenário 1 – Lula x Jair Bolsonaro (2º turno):

Lula: 45,7%

Jair Bolsonaro: 37,7%

Branco / Nulo: 14,5%

Indeciso: 2,1%

Cenário 2 – Lula x Tarcísio de Freitas (2º turno):

Lula: 43,9%

Tarcísio de Freitas: 37,6%

Branco / Nulo: 14,8%

Indeciso: 3,7%

Cenário 3 – Lula x Ciro Gomes (2º turno):

Lula: 39,4%

Ciro Gomes: 36%

Branco / Nulo: 20%

Indeciso: 4,6%

Cenário 4 – Lula x Ratinho Jr (2º turno):

Lula: 43,4%

Ratinho Jr: 36,7%

Branco / Nulo: 16,1%

Indeciso: 3,8%

Cenário 5 – Lula x Romeu Zema (2º turno):

Lula: 45%

Romeu Zema: 30,7%

Branco / Nulo: 19,2%

Indeciso: 5,1%

Cenário 6 – Lula x Ronaldo Caiado (2º turno):