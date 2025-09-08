Lula empata com Ciro, vence Bolsonaro, Tarcísio e outros 3 nomes no 2º turno, diz pesquisa CNT/MDA

Lula: petista tem desempenho positivo contra os principais nomes da oposição (Ricardo Stuckert / PR)
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20h14.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera cinco dos seis os cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta segunda-feira, 8.
O melhor desempenho do petista é contra os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União). A menor diferença é contra o ex-governador Ciro Gomes (PDT), onde há um cenário de empate técnico segundo a margem de erro do levantamento.
Na reedição da disputa de 2022, Lula aparece com 45,7% das intenções de voto contra 37,7% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível para a disputa do próximo ano.
No cenário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista tem 43,9% e o chefe do executivo paulista aparece com 37,6%.
O empate técnico é visto apenas em uma simulação contra Ciro Gomes. O ex-governador do Ceará tem 36%, enquanto Lula registra 39,4%, numericamente à frente. Nesse cenário, 20% afirmam que votariam em branco ou nulo.
Em uma disputa com Ratinho Jr (PSD), Lula tem 43,4% e o governador do Paraná aparece com 36,7%.
Contra Zema, Lula tem uma diferença de quase 15 pontos percentuais, com 45% contra 30,7% do governador de Minas Gerais.
Contra Caiado, o petista tem uma vantagem de 13 pontos percentuais, com 44,8% das intenções de voto contra 30,4% do governador goiano.
Nos três cenários de primeiro turno do levantamento, Lula lidera nas disputas com Bolsonaro, Tarcísio e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) como principais nomes da oposição.
A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.