De início aos 21 anos ao Senado: a trajetória política de Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta sexta-feira, 5, que foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como sucessor para tentar ocupar o cargo mais alto do executivo em 2026.

Em publicação em seu perfil nas redes sociais, Flávio informou a decisão do pai.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", afirmou no post.

Mais velho dos cinco filhos do ex-presidente, Flávio Bolsonaro foi o primeiro a ingressar da política, aos 21 anos. Relembre, abaixo, a trajetória do pré-candidato à Presidência.

Relembre a trajetória política de Flávio Bolsonaro

Nascido em Resende, no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro foi o primeiro filho de Jair Bolsonaro a ingressar na política e é o com trajetória política mais longa entre os quatro irmãos que já conseguiram conquistar ao menos uma eleição.

Flávio começou sua trajetória como deputado estadual, aos 21 anos, em 2002. Ele recebeu 22.860 votos.

Carreira como deputado estadual

Durante sua carreira, Flávio Bolsonaro exerceu quatro mandatos de deputado estadual.

Em sua primeira eleição, aos 21 anos, ele foi presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e da Comissão Permanente de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, segundo informações do site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Após seu primeiro mandato, ele foi reeleito como deputado estadual nas eleições de 2006, com 33.264 votos. De acordo com a Alerj, ele foi presidente da Comissão Permanente de Defesa Civil, vice-Presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, membro Efetivo da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e presidente da Comissão Especial de Planejamento Familiar.

Se reelegeu como deputado estadual nas eleições de 2010, com 44.089 votos. Já em 2014, Flávio se elegeu como deputado estadual com 100.453 votos.

Corrida à Prefeitura do Rio de Janeiro

Flávio Bolsonaro tentou se tornar prefeito do Rio de Janeiro em 2016, deixando o mandato que ocupava como deputado estadual. Ele concorreu ao cargo pelo Partido Social Cristão (PSC), partido ao qual era filiado antes de ir para o PSL com o pai.

Na corrida municipal, Flávio Bolsonaro ficou em quarto lugar no primeiro turno. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ele recebeu 424.307 votos na capital fluminense, perdendo para Pedro Paulo (488.775 votos), Marcelo Freixo (553.424) e Marcelo Crivella (842.201). O segundo turno foi disputado entre Freixo (PSOL) e Crivella (PRB), resultando a eleição de Crivella com 59,36% dos votos válidos.

Eleição como Senador

Em 2018, Flávio Bolsonaro se lançou como candidato ao Senado, para um mandato de oito anos. Segundo dados eleitorais do TSE, Flávio recebeu 4.380.418 votos, e foi o senador mais votado no estado do Rio de Janeiro.

Em 2019, exerceu a posição de presidente do PSL no estado fluminense. Ele deixou a sigla junto com o pai, no mesmo ano.

Durante seu mandato no Senado, atuou em diferentes comissões, como a Comissão de Segurança Pública, da qual é titular.

Futuro candidato à Presidência

O mandato de senador de Flávio Bolsonaro está previsto para acabar no fim de 2025. Com isso, ele está livre para concorrer a diferentes cargos em 2026.

Segundo o anúncio feito pelo filho do ex-presidente, ele é pré-candidato à Presidência, atuando como sucessor do pai já que Jair Bolsonaro está inelegível e cumpre pena após condenação por tentativa de golpe de Estado.