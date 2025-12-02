Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

AtlasIntel: Lula empata com Tarcísio, Bolsonaro e Michelle no 2º turno

Na comparação com o levantamento de outubro, a vantagem de Lula caiu de oito pontos percentuais para apenas dois pontos contra os três nomes da direita

(Ricardo Stuckert/Facebook/Reprodução/AEN/Leandro Fonseca/Exame)

(Ricardo Stuckert/Facebook/Reprodução/AEN/Leandro Fonseca/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08h36.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria no limite da margem de erro em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), segundo a Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta terça-feira, 2.

Na comparação com o levantamento de outubro, a vantagem de Lula caiu de oito pontos percentuais para apenas dois pontos contra os três nomes da direita.

O resultado acompanha a queda na popularidade do petista, que voltou recuar após meses de recuperação.

Contra Tarcísio, Lula aparece com 49% contra 47% do governador paulista. Os mesmos percentuais são registrados em simulações contra Bolsonaro e Michelle.

O ex-presidente está inelegível, foi preso no último mês e não deve disputar o próximo pleito.

Nos demais cenários, Lula vence com uma diferença de, no mínimo, 8 pontos percentuais contra os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.510 brasileiros adultos entre os dias 22 e 27 de novembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

AtlasIntel (novembro/25): cenários de 2º turno

Lula X Tarcísio de Freitas

  • Lula: 49%
  • Tarcísio de Freitas: 47%
  • Branco/nulo/Não sei: 4%

Lula X Michele Bolsonaro

  • Lula: 49%
  • Michele Bolsonaro: 47%
  • Branco/nulo/Não sei: 4%

Lula X Jair Bolsonaro

  • Lula: 49%
  • Michele Bolsonaro: 47%
  • Branco/nulo/Não sei: 4%

Lula X Romeu Zema

  • Lula: 49%
  • Romeu Zema: 41%
  • Branco/nulo/Não sei: 10%

Lula X Ronaldo Caiado

  • Lula: 49%
  • Ronaldo Caiado: 41%
  • Branco/nulo/Não sei: 10%

Lula X Ratinho Jr.

  • Lula: 49%
  • Ratinho Jr.: 40%
  • Branco/nulo/Não sei: 11%

Lula x Eduardo Leite 

  • Lula: 47%
  • Ratinho Jr.: 28%
  • Branco/nulo/Não sei: 25%
Acompanhe tudo sobre:Michelle BolsonaroLuiz Inácio Lula da SilvaEleições 2026Tarcísio Gomes de Freitas

Mais de Brasil

PF faz operação que investiga ataques cibernéticos contra deputados

AtlasIntel: desaprovação de Lula sobe e volta a superar a aprovação

PL Antifacção: Câmara aprova emenda que proíbe voto de presos provisórios

Senado vota taxação de bets e fintechs em meio a impasse com a Câmara

Mais na Exame

Brasil

PF faz operação que investiga ataques cibernéticos contra deputados

Mercados

B3 lança indicador que monitora fraudes em planos de saúde

Negócios

Como captar? Investidora ensina startup ‘verde’ a ganhar dinheiro

Carreira

Ele deixou o sonho do concurso para empreender e hoje tem uma empresa de R$ 700 milhões