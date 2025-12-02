AtlasIntel: Lula empata com Tarcísio, Bolsonaro e Michelle no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria no limite da margem de erro em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), segundo a Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta terça-feira, 2.

Na comparação com o levantamento de outubro, a vantagem de Lula caiu de oito pontos percentuais para apenas dois pontos contra os três nomes da direita.

O resultado acompanha a queda na popularidade do petista, que voltou recuar após meses de recuperação.

Contra Tarcísio, Lula aparece com 49% contra 47% do governador paulista. Os mesmos percentuais são registrados em simulações contra Bolsonaro e Michelle.

O ex-presidente está inelegível, foi preso no último mês e não deve disputar o próximo pleito.

Nos demais cenários, Lula vence com uma diferença de, no mínimo, 8 pontos percentuais contra os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.510 brasileiros adultos entre os dias 22 e 27 de novembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

AtlasIntel (novembro/25): cenários de 2º turno

Lula X Tarcísio de Freitas

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 47%

Branco/nulo/Não sei: 4%

Lula X Michele Bolsonaro

Lula: 49%

Michele Bolsonaro: 47%

Branco/nulo/Não sei: 4%

Lula X Jair Bolsonaro

Lula: 49%

Michele Bolsonaro: 47%

Branco/nulo/Não sei: 4%

Lula X Romeu Zema

Lula: 49%

Romeu Zema: 41%

Branco/nulo/Não sei: 10%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 41%

Branco/nulo/Não sei: 10%

Lula X Ratinho Jr.

Lula: 49%

Ratinho Jr.: 40%

Branco/nulo/Não sei: 11%

Lula x Eduardo Leite