AtlasIntel: Lula empata com Tarcísio, Bolsonaro e Michelle no 2º turno

(Ricardo Stuckert/Facebook/Reprodução/AEN/Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08h36.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria no limite da margem de erro em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), segundo a Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta terça-feira, 2.
Na comparação com o levantamento de outubro, a vantagem de Lula caiu de oito pontos percentuais para apenas dois pontos contra os três nomes da direita.
O resultado acompanha a queda na popularidade do petista, que voltou recuar após meses de recuperação.
Contra Tarcísio, Lula aparece com 49% contra 47% do governador paulista. Os mesmos percentuais são registrados em simulações contra Bolsonaro e Michelle.
O ex-presidente está inelegível, foi preso no último mês e não deve disputar o próximo pleito.
Nos demais cenários, Lula vence com uma diferença de, no mínimo, 8 pontos percentuais contra os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.510 brasileiros adultos entre os dias 22 e 27 de novembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.
