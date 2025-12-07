Flávio Bolsonaro diz ter “preço” para sair da corrida presidencial de 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sinalizou neste domingo, 7, que pode desistir da pré-candidatura à Presidência da República. Em seu primeiro ato público após anunciar que entraria na disputa, ele afirmou que a retirada “tem um preço”, segundo O Globo.

“Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho preço para não ir até o fim”, disse o senador durante participação em um culto evangélico em Brasília.

De acordo com o jornal, Flávio deu a entender que o “preço” da retirada da candidatura estaria relacionado à aprovação de uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Questionado se a anistia seria esse “preço”, o senador respondeu apenas: “Está quente”.

Segundo o senador, a decisão de lançar o nome à disputa presidencial foi tomada após conversas com o próprio Jair Bolsonaro, e só foi anunciada depois que o ex-presidente se sentiu “confortável” com a movimentação.

Flávio contou que Bolsonaro o sondava “há bastante tempo” sobre uma eventual candidatura, diante das dificuldades enfrentadas pela direita no cenário atual.

O anúncio oficial foi feito após uma reunião familiar na última semana, segundo ele.

Agora, o foco, segundo o senador, será atrair aliados e estruturar o plano de governo com vistas às eleições presidenciais de 2026.

Eleições 2026

Em um levantamento divulgado pela Datafolha neste sábado, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com ampla vantagem sobre os principais nomes da direita para as eleições de 2026.

O cenário simulado para um segundo turno mostra que Lula bate o senador Flávio Bolsonaro (PL) por 15 pontos e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por 5 pontos. Em uma possível disputa contra Ratinho Jr. (PSD-PR), governador do Paraná, Lula tem uma vantagem de 6 pontos.

No comparativo direto com Flávio Bolsonaro, o presidente alcança 51% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marca 36%. A última pesquisa indicava que Lula teria 48% e Flávio, 37%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro, antes do anúncio oficial de Flávio como o candidato de seu pai, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, à presidência.

O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.