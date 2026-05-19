Lula lança em SP crédito subsidiado para motoristas de Uber trocarem de carro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança na tarde nesta terça-feira, 19, em São Paulo, o programa Move Aplicativos, iniciativa do governo federal voltada ao financiamento, com taxa de juros subsidiada, da troca de veículos por motoristas de aplicativo e taxistas. A medida deve prever a destinação de até R$ 30 bilhões em recursos públicos federais para operações de crédito com juros subsidiados e será formalizada por meio de uma Medida Provisória (MP) e de um decreto presidencial.

Devem participar do evento, além de ministros do governo federal, como Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), representantes de entidades do setor automotivo, de plataformas de mobilidade e associações de motoristas de aplicativo e taxistas.

A cinco meses da eleição, o programa de Lula mira uma categoria considerada politicamente mais próxima da direita. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possuía em 2024 cerca de 1,7 milhão de trabalhadores de aplicativos, dos quais aproximadamente 1,1 milhão atuavam como motoristas em plataformas como Uber e 99.

Neste ano, uma pesquisa realizada pelo Datafolha com motoristas de aplicativo encomendada pela Uber mostrou que, para 52% dos entrevistados, a principal medida governamental deveria ser o auxílio na renovação ou troca do veículo, ao passo que havia divisão na categoria sobre apoio a uma regulamentação da atividade (42% a favor e 41% contrários).

Detalhes do programa

O programa foi estruturado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e contará também com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo apurou a EXAME, o desenho da política estuda, inclusive, permitir a compra de veículos importados, como os eletrificados.

A medida provisória deverá estabelecer critérios de elegibilidade para acesso ao programa, que posteriormente serão detalhados em regulamentação específica. Nas discussões conduzidas pelo governo com representantes do setor de plataformas de mobilidade, o parâmetro mencionado para adesão tem sido a realização de ao menos 100 corridas nos últimos 12 meses, o equivalente a uma média de cerca de duas viagens por semana. A avaliação do governo é que esse modelo amplia o acesso à categoria ao mesmo tempo em que reduz riscos de fraudes.