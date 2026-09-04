O efeito das canetas emagrecedoras chega à indústria da beleza

A preocupação com a aparência dos cabelos ganhou novos contornos com a popularização dos medicamentos à base de GLP-1, princípio ativo das chamadas canetas emagrecedoras.

Em 2025, as vendas dessa categoria cresceram 42% em volume no Brasil, chegando a 8,7 milhões de unidades, segundo dados da IQVIA, que audita a venda de medicamentos. A Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) estima que o mercado tenha movimentado cerca de R$ 10 bilhões no país no mesmo ano.

O efeito das canetas emagrecedoras não ficou restrito às farmácias. Restaurantes, marcas de vestuário e empresas de estética já ajustam produtos e serviços para acompanhar as mudanças trazidas por esse novo comportamento de consumo. No mercado de cuidados capilares não é diferente.

Com 26 anos de atuação no segmento, a Haskell Cosméticos pré-lança na Beauty Fair a Densi Resist, um protocolo para combater a queda, o afinamento e a perda de densidade dos fios. A novidade reúne cinco produtos — shampoo, máscara, booster concentrado, tônico capilar e Dermo Dose –, uma inovação para a categoria no mercado brasileiro inspirada no mercado de beleza coreano e que chegará às lojas ainda em setembro.



“A gente identificou uma necessidade muito clara do mercado relacionada à queda e ao afinamento capilar, e também uma tendência cada vez mais forte na beleza, o scalp care. A partir disso, pesquisamos os diferentes fatores que podem estar relacionados a essas queixas e desenvolvemos soluções específicas que unem esses cuidados de forma completa”, afirma Mayara Araújo, diretora de Marketing e Produto da Haskell.

A tecnologia como diferencial

Dentro do novo portfólio, a Dermo Dose é uma das principais novidades. O sérum utiliza uma embalagem em formato de caneta aplicadora para direcionar o produto ao couro cabeludo, especialmente nas áreas em que a queda é mais percebida.

A fórmula combina Minoxi Care G2, Peptídeos Pro, Niacinamida e um blend de aminoácidos.

Dermo Dose: sérum é aplicado diretamente no couro cabeludo (HASKELL/Divulgação)

Segundo testes realizados pelo Ashland Brazil Tech Center – laboratório brasileiro da empresa global de especialidades químicas Ashland –, o protocolo apresentou seis vezes menos quebra desde a primeira aplicação e aumento comprovado da densidade capilar após cinco aplicações, com percepção estimada de +20 mil fios*.

Nos testes de eficácia percebida, 85% dos participantes relataram redução da queda, 88% perceberam aumento da densidade e 88% disseram notar fios mais espessos.

O lançamento como estratégia de mercado

A Haskell escolheu a Beauty Fair, em São Paulo, para apresentar a Densi Resist. Considerada uma das principais feiras de beleza da América Latina, a feira reunirá, entre os dias 5 a 8 de setembro, fabricantes, distribuidores, varejistas, profissionais e influenciadores ligados à cadeia de beleza.

A expectativa da empresa é disponibilizar os produtos ao mercado ainda em setembro, logo após o evento, e ampliar a distribuição para todo o Brasil em outubro.

O movimento acompanha a evolução da própria Haskell. Ao longo de sua trajetória, a empresa ampliou sua presença para além dos salões e consolidou o varejo como principal canal. Agora, com a Densi Resist, passa a atuar em uma nova categoria de tratamento capilar.

“Densi Resist representa a evolução do que a Haskell sempre construiu em tratamento capilar, agora com ainda mais ciência, eficácia e conexão com tendências que transformam o comportamento do consumidor. É esse olhar atento às transformações que queremos continuar levando para os nossos lançamentos”, diz Mayara Araújo.