Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI
Apresentado por HASKELL

O efeito das canetas emagrecedoras chega à indústria da beleza

Diante de mudanças nos hábitos de consumo, Haskell Cosméticos desenvolve protocolo para queda, afinamento e perda de densidade dos fios

Linha Densi Resist, da Haskell Cosméticos: cinco produtos para combater a queda, o afinamento e a perda de densidade dos fios (HASKELL/Divulgação)

Linha Densi Resist, da Haskell Cosméticos: cinco produtos para combater a queda, o afinamento e a perda de densidade dos fios (HASKELL/Divulgação)

Exame Brand Solutions
Exame Brand Solutions

Exame Brand Solutions

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13h49.

Priorizar nos meus resultados Google

A preocupação com a aparência dos cabelos ganhou novos contornos com a popularização dos medicamentos à base de GLP-1, princípio ativo das chamadas canetas emagrecedoras.

Em 2025, as vendas dessa categoria cresceram 42% em volume no Brasil, chegando a 8,7 milhões de unidades, segundo dados da IQVIA, que audita a venda de medicamentos. A Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) estima que o mercado tenha movimentado cerca de R$ 10 bilhões no país no mesmo ano.

O efeito das canetas emagrecedoras não ficou restrito às farmácias. Restaurantes, marcas de vestuário e empresas de estética já ajustam produtos e serviços para acompanhar as mudanças trazidas por esse novo comportamento de consumo. No mercado de cuidados capilares não é diferente.

Com 26 anos de atuação no segmento, a Haskell Cosméticos pré-lança na Beauty Fair a Densi Resist, um protocolo para combater a queda, o afinamento e a perda de densidade dos fios. A novidade reúne cinco produtos — shampoo, máscara, booster concentrado, tônico capilar e Dermo Dose –, uma inovação para a categoria no mercado brasileiro inspirada no mercado de beleza coreano e que chegará às lojas ainda em setembro.

“A gente identificou uma necessidade muito clara do mercado relacionada à queda e ao afinamento capilar, e também uma tendência cada vez mais forte na beleza, o scalp care. A partir disso, pesquisamos os diferentes fatores que podem estar relacionados a essas queixas e desenvolvemos soluções específicas que unem esses cuidados de forma completa”, afirma Mayara Araújo, diretora de Marketing e Produto da Haskell.

A tecnologia como diferencial

Dentro do novo portfólio, a Dermo Dose é uma das principais novidades. O sérum utiliza uma embalagem em formato de caneta aplicadora para direcionar o produto ao couro cabeludo, especialmente nas áreas em que a queda é mais percebida.

A fórmula combina Minoxi Care G2, Peptídeos Pro, Niacinamida e um blend de aminoácidos.

Dermo Dose: sérum é aplicado diretamente no couro cabeludo (HASKELL/Divulgação)

Segundo testes realizados pelo Ashland Brazil Tech Center – laboratório brasileiro da empresa global de especialidades químicas Ashland –, o protocolo apresentou seis vezes menos quebra desde a primeira aplicação e aumento comprovado da densidade capilar após cinco aplicações, com percepção estimada de +20 mil fios*.

Nos testes de eficácia percebida, 85% dos participantes relataram redução da queda, 88% perceberam aumento da densidade e 88% disseram notar fios mais espessos.

O lançamento como estratégia de mercado

A Haskell escolheu a Beauty Fair, em São Paulo, para apresentar a Densi Resist. Considerada uma das principais feiras de beleza da América Latina, a feira reunirá, entre os dias 5 a 8 de setembro, fabricantes, distribuidores, varejistas, profissionais e influenciadores ligados à cadeia de beleza.

A expectativa da empresa é disponibilizar os produtos ao mercado ainda em setembro, logo após o evento, e ampliar a distribuição para todo o Brasil em outubro.

O movimento acompanha a evolução da própria Haskell. Ao longo de sua trajetória, a empresa ampliou sua presença para além dos salões e consolidou o varejo como principal canal. Agora, com a Densi Resist, passa a atuar em uma nova categoria de tratamento capilar.

“Densi Resist representa a evolução do que a Haskell sempre construiu em tratamento capilar, agora com ainda mais ciência, eficácia e conexão com tendências que transformam o comportamento do consumidor. É esse olhar atento às transformações que queremos continuar levando para os nossos lançamentos”, diz Mayara Araújo.

Acompanhe tudo sobre:branded-content
Próximo

Mais de Negócios

De cooperativas a startups: veja quem pode concorrer ao prêmio da ApexBrasil e EXAME

Sua empresa sabe contabilizar o ROI da IA?

Ele vendeu a transportadora para comprar café e hoje disputa mercado com as gigantes das commodities

Após rodada de US$ 8 milhões, IA jurídica que atende 30 mil advogados chega ao Brasil

Mais na Exame

Tecnologia

Apple anuncia AirPods 5 com 50% mais cancelamento de ruído

Esporte

F1: Bortoleto vê Madri como oportunidade de evolução para Audi

Inteligência Artificial

Apple cria "carimbo" digital para provar que uma foto não foi feita por IA

Carreira

Uma imersão de 30 horas, 400 líderes e um índice de marca que só subiu