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Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, no 2º turno, e seguem tecnicamente empatados

Essa é a primeira pesquisa do instituto realizada após a sessão histórica do STF. Apesar da repercussão, não houve movimentação na pesquisa

Lula x Flávio Bolsonaro: no último levantamento, o petista também marcava 46%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 44% (Ricardo Stuckert / PR | Saulo Cruz/Agência Senado )

Lula x Flávio Bolsonaro: no último levantamento, o petista também marcava 46%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 44% (Ricardo Stuckert / PR | Saulo Cruz/Agência Senado )

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 19h11.

Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 19h49.

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RESUMO | Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra Lula novamente com 46% e Flávio Bolsonaro com 44% em um eventual segundo turno. Com margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois seguem tecnicamente empatados. O resultado é igual ao do levantamento anterior. A matéria ainda mostra os números do primeiro turno. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece novamente com 46% em uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que segue com 44% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, o levantamento mostra novamente empate técnico.

Essa é a primeira pesquisa do instituto realizada após a sessão histórica do Supremo Tribunal Federal (STF), que iniciou a análise do processo que pode resultar em uma investigação sobre o caso do Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes. 

Apesar da repercussão, não houve movimentação na pesquisa. No último levantamento, o petista também marcava 46%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 44%.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, entrevistou 2.002 eleitores de terça (15) a quinta-feira (17), com margem de erro de 2 pontos percentuais. O registro é BR-04029/2026.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula aparece novamente com 39%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 36% das intenções de voto. O escritor Augusto Cury (Avante) soma 6%, Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, e Renan Santos (Missão), 3%.

Veja os números da pesquisa estimulada, quando a pesquisa mostra aos eleitores os nomes dos candidatos:

  • Lula (PT): 39% (eram 39%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 35%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 6%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (eram 2%)
  • Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)
  • Edmilson Costa (PCB): 0 (era 1%)
  • Clariana Barão (DC): 0 (era 1%)
  • Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)
  • Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)
  • Indecisos: 3% (eram 4%)

Último levantamento do Datafolha mostrou que o presidente Lula tinha 39% das intenções de voto no primeiro turno, ante 35% de Flávio Bolsonaro (PL). Augusto Cury (Avante) aparecia em terceiro lugar, com 6%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.

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