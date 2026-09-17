Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44%, no 2º turno, e seguem tecnicamente empatados

RESUMO | Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra Lula novamente com 46% e Flávio Bolsonaro com 44% em um eventual segundo turno. Com margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois seguem tecnicamente empatados. O resultado é igual ao do levantamento anterior. A matéria ainda mostra os números do primeiro turno.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece novamente com 46% em uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que segue com 44% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, o levantamento mostra novamente empate técnico.

Essa é a primeira pesquisa do instituto realizada após a sessão histórica do Supremo Tribunal Federal (STF), que iniciou a análise do processo que pode resultar em uma investigação sobre o caso do Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes.

Apesar da repercussão, não houve movimentação na pesquisa. No último levantamento, o petista também marcava 46%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 44%.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, entrevistou 2.002 eleitores de terça (15) a quinta-feira (17), com margem de erro de 2 pontos percentuais. O registro é BR-04029/2026.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula aparece novamente com 39%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 36% das intenções de voto. O escritor Augusto Cury (Avante) soma 6%, Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, e Renan Santos (Missão), 3%.

Veja os números da pesquisa estimulada, quando a pesquisa mostra aos eleitores os nomes dos candidatos:

Lula (PT): 39% (eram 39%)

39% (eram 39%) Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 35%)

36% (eram 35%) Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (eram 6%)

6% (eram 6%) Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)

4% (eram 4%) Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

3% (eram 3%) Romeu Zema (Novo): 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Edmilson Costa (PCB): 0 (era 1%)

0 (era 1%) Clariana Barão (DC): 0 (era 1%)

0 (era 1%) Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)

0 (era zero) Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)

0 (era zero) Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)

6% (eram 6%) Indecisos: 3% (eram 4%)

Último levantamento do Datafolha mostrou que o presidente Lula tinha 39% das intenções de voto no primeiro turno, ante 35% de Flávio Bolsonaro (PL). Augusto Cury (Avante) aparecia em terceiro lugar, com 6%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.