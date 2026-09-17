Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Real Time Big Data: Eduardo Gomes lidera corrida ao Senado em Tocantins

Enquanto primeira vaga tem um favorito, disputa pela segunda cadeira está pulverizada

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17h47.

Priorizar nos meus resultados Google

O candidato Eduardo Gomes (PL) lidera isolado a disputa por uma das duas vagas do Tocantins no Senado. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 17, o candidato pontua com 25% no cenário consolidado.

Na sequência, Alexandre Guimarães (MDB) aparece com 16%, e Gaguim (União), com 14%. Aparece em seguida Vanderlei Luxemburgo (Podemos), com 12%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, Guimarães e Gaguim estão tecnicamente empatados, assim como Gaguim e Luxemburgo, na disputa pela segunda cadeira.

Ainda no cenário consolidado, Paulo Mourão (PT) e Ronaldo Dimas (Podemos) registram, ambos, 9%. Eli Borges (Republicanos) aparece com 5% e Professor Osvaldo (PSol) com 2%.

Enquanto isso, Fábio Ribeiro (Rede), Helio Rodrigues (Democrata) e Nilton Santos (Novo) marcam 1% cada, e Flavio Braga (DC) e Osvany Luz (Democrata) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 2%, e 3% se dizem indecisos.

Primeiro e segundo voto

Quando o eleitor é questionado sobre sua primeira opção de voto, Eduardo Gomes lidera com 30% da preferência, consolidando seu favoritismo. Neste cenário específico, Alexandre Guimarães e Gaguim voltam a registrar empate técnico absoluto, com 15% das intenções cada, seguidos por Luxemburgo, que marca 12%, além de Mourão e Dimas, com 9% cada.

Já na declaração de segundo voto para o Senado, a corrida apresenta maior pulverização e indefinição. Eduardo Gomes registra 19%, em empate técnico com Guimarães, que marca 18%. Gaguim aparece logo atrás com 14%, enquanto Luxemburgo soma 11%, mantendo a competitividade pela segunda vaga em disputa na chapa majoritária.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 a 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo TO-05805/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisTocantinsSenado

Mais de Brasil

Real Time Big Data: Professora Dorinha tem 35% e Vicentinho Júnior, 33%, no 1º turno em Tocantins

Real Time Big Data: Vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula em Santa Catarina chega a 26 pontos

Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro e Lula empatam em Tocantins

Lula prepara recados a Trump em discurso na ONU, mas evitará citar os EUA

Mais na Exame

Future of Money

ETF brasileiro passa a replicar fundo de bitcoin da Ark e reduz taxa

Mercados

Ibovespa sobe e dólar cai após 'trade eleitoral' superar temor fiscal, segundo analistas

Brasil

Real Time Big Data: Professora Dorinha tem 35% e Vicentinho Júnior, 33%, no 1º turno em Tocantins

Negócios

Cervejaria dará R$ 50 mil a iniciativas que transformam operação de festivais; saiba como participar