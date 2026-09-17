O candidato Eduardo Gomes (PL) lidera isolado a disputa por uma das duas vagas do Tocantins no Senado. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 17, o candidato pontua com 25% no cenário consolidado.

Na sequência, Alexandre Guimarães (MDB) aparece com 16%, e Gaguim (União), com 14%. Aparece em seguida Vanderlei Luxemburgo (Podemos), com 12%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, Guimarães e Gaguim estão tecnicamente empatados, assim como Gaguim e Luxemburgo, na disputa pela segunda cadeira.

Ainda no cenário consolidado, Paulo Mourão (PT) e Ronaldo Dimas (Podemos) registram, ambos, 9%. Eli Borges (Republicanos) aparece com 5% e Professor Osvaldo (PSol) com 2%.

Enquanto isso, Fábio Ribeiro (Rede), Helio Rodrigues (Democrata) e Nilton Santos (Novo) marcam 1% cada, e Flavio Braga (DC) e Osvany Luz (Democrata) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 2%, e 3% se dizem indecisos.

Primeiro e segundo voto

Quando o eleitor é questionado sobre sua primeira opção de voto, Eduardo Gomes lidera com 30% da preferência, consolidando seu favoritismo. Neste cenário específico, Alexandre Guimarães e Gaguim voltam a registrar empate técnico absoluto, com 15% das intenções cada, seguidos por Luxemburgo, que marca 12%, além de Mourão e Dimas, com 9% cada.

Já na declaração de segundo voto para o Senado, a corrida apresenta maior pulverização e indefinição. Eduardo Gomes registra 19%, em empate técnico com Guimarães, que marca 18%. Gaguim aparece logo atrás com 14%, enquanto Luxemburgo soma 11%, mantendo a competitividade pela segunda vaga em disputa na chapa majoritária.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 a 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo TO-05805/2026.