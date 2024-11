Israel vai recorrer de ordens de prisão do TPI contra Netanyahu por crimes de guerra em Gaza Gabinete do premier afirma que Estado judeu solicitou que mandados fossem suspensos até que tribunal com sede em Haia emitisse a decisão final sobre recurso; ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, também vai recorrer

