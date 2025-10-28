7 filmes e séries para entender a crise de violência no Brasil

Uma megaoperação da Polícia Civil e Militar mobilizou milhares de agentes na manhã desta terça-feira, 28, nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação foi voltada para desarticular lideranças do Comando Vermelho (CV), e se tornou a mais letal da história da cidade, com pelo menos 64 mortos — entre moradores das favelas, criminosos e policiais.

O número de mortos choca diante das demais operações já feitas na capital fluminense, mas a escalada da violência nas periferias do Rio de Janeiro é um quadro antigo. Favelas como a Maré, Jacarezinho, Alemão, Penha, Vila Cruzeiro e outros presenciam ações policiais regadas de tiros há anos. Uma realidade retratada, em detalhes, em alguns dos maiores filmes e séries da história do Brasil.

De Cidade de Deus ao documentário Guerras do Brasil e a produção Donos do Jogo, separamos abaixo 10 filmes e séries que explicam a crise de violência no Rio de Janeiro e no resto do país ao longo dos últimos 25 anos. Confira:

Cidade de Deus (2002)

Quando o assunto é violência no Rio de Janeiro, um clássico como o filme de Fernando Meirelles precisa vir em primeiro lugar. No mergulho que fez na Cidade de Deus, considerada uma das favelas mais violentas do país no começo dos anos 2000, Meirelles criou um dos longas-metragens mais aclamados — e duros — do Brasil.

O filme conta a história de Buscapé, um jovem pobre, negro e sensível, que cresce na Cidade de Deus. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, ele é salvo de seu destino pelo talento como fotógrafo. Seu olhar atrás da câmera cria uma narrativa sobre o dia a dia da favela em que vive, onde a violência aparenta não ter fim.

Cidade de Deus recebeu quatro indicações ao Oscar — Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Edição e Melhor Roteiro Adaptado —, muito embora tenha saído da premiação sem nenhuma estatueta.

Onde assistir: Itaú Cultural Play (gratuito), Prime Video, Globoplay, HBO Max, Netflix e Paramount+

Tropa de Elite (2007)

E por falar em clássicos, um dos maiores símbolos das operações policiais nas favelas no cinema é Tropa de Elite, de José Padilha. Estrelado por Wagner Moura, conta a história de Nascimento, capitão da tropa de elite do Rio de Janeiro, escolhido para chefiar uma das equipes cuja missão é apaziguar o Morro do Turano.

Em meio a um tiroteio, ele e sua equipe resgatam Neto e Matias, dois aspirantes a oficiais da PM. Ansiosos para entrar em ação, os dois se candidatam ao curso de formação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). O filme é considerado um divisor de águas na narrativa policial brasileira, influenciando debates e a visão pública sobre a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Globoplay, Netflix, Apple TV (aluguel)

Alemão (2014)

Com direção de José Eduardo Belmonte, o filme se passa no Rio de Janeiro, quando cinco policiais se infiltram no Complexo do Alemão para um trabalho, mas acabam sendo desmascarados pelos criminosos locais. Eles são presos e precisam encontrar uma maneira de escapar daquela situação.

Onde assistir: Netflix

Cartas pela Paz (2024)

Fora da ficção, a realidade da violência nas favelas tirou os sonhos (e a vida) de muitas crianças e adolescentes. No documentário Cartaz pela Paz, Luiz Fernando, de 14 anos, pede que "parem de nos matar" em uma carta ao STF. Ele e outras quatro crianças moradoras de favelas reivindicam o direito de brincar e estudar, revelando seus sonhos e medos em meio à violência das operações policiais no Rio de Janeiro.

Onde assistir: Itaú Cultural Play (gratuito)

Filhos do Carnaval (2006)

Exibida pela HBO entre 2006 e 2009, a série é um dos bons exemplos de como a violência começa a ser formada no Rio de Janeiro. A narrativa acompanha o poderoso Anésio Gebara, dono de uma escola de samba e banqueiro de jogo do bicho. Ele tem quatro filhos: Anesinho, seu braço direito, Claudinho, Brown e Nilo. Com o suicídio de Anesinho, os outros filhos começam a disputar a vaga deixada.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Os Enforcados (2024)

E falando em Carnaval e jogo do bicho, outra boa produção de como o jogo pode ter uma relação direta com o crime organizado no Rio é Os Enforcados, de Fernando Coimbra. A trama explora a vida do casal Regina (Leandra Leal) e Valério (Irandhir Santos), o espelho da elite carioca. Os dois se mudam para uma mansão com vista para um dos cartões postais mais bonitos da cidade, mas as finanças se apertam e eles são obrigados a encontrar uma saída no "ganha-pão" da família: o jogo do bicho. O problema é que quanto mais eles buscam uma saída negócio, mais eles se enrolam em crimes.

Onde assistir: Apple TV e Prime Vídeo (aluguel)

Guerras do Brasil (2019)

Na linha dos documentários, eis um que explica a escalada de violência em todo o país. Os fatos e as diferentes versões dos principais conflitos armados da história do Brasil são costuradas pelos depoimentos dos principais conhecedores dos fatos. A série documental tem 5 episódios de 26 minutos, e mostra clips de imagens de arquivo e ilustrações para um ritmo ágil aos programas.

Onde assistir: Netflix