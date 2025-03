Haddad no Flow: preço dos alimentos deve cair com supersafra e crescimento do PIB será 'moderado'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou nesta sexta-feira, 7, ao podcast Flow que o preço dos alimentos, uma das principais preocupações do governo Lula, deve cair com a surpersafra esperada e a queda do dólar. Eu acredito que uma série de produtos, que estão mais caros, vão ter preços reduzidos com a entrada da safra deste ano, que, ao que tudo indica, será uma supersafra”, disse o ministro.

O governo apresentou um plano nesta quinta-feira para zerar o imposto de importação sobre itens como carne, café, milho e óleo de soja. Nesta sexta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que está preocupado com a inflação dos alimentos e não descartou tomar "medidas drásticas" para conter a alta dos preços. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, porém, minimizou a declaração.

Crescimento moderado

Haddad falou que o país vai continuar crescendo, mas reconheceu que esse avanço será mais "moderado" em razão do trabalho para controlar a inflação do Brasil. O PIB cresceu 3,4% no ano passado, segundo o IBGE, e a previsão para este ano é de um crescimento de 2,5%.

O governo vem dando sinais que quer continuar sua política de estímulos para o crescimento do PIB, já que no final do ano passado a atividade econômica já deu mostras de desaceleração.

Alinhamento dos astros

Na entrevista ao Flow, Fernando Haddad reforçou a importância da aprovação da reforma tributária, vista por ele como um "alinhamento dos astros" e que sentiu um "alívio" quando a matéria foi aprovada pelo Congresso.

Relação com os EUA

O ministro minimizou possíveis rusgas na relação com os EUA - o governo Trump vem ameaçando taxar diversos produtos de países parceiros, inclusive o Brasil - e alertou que a principal potência econômica do mundo nunca precisou se preocupar com o tamanho de sua dívida. "Essa situação agora mudou", falou.

Crise do Pix

Haddad também lembrou do episódio em que o governo precisou voltar atrás no monitoramento sobre o método de pagamento após uma postagem do deputado Nikolas Ferreira sugerir taxação ao Pix. "Esse monitoramento data do final dos anos 90. O Volume de recurso para informar era de apenas 2 mil reais. A Receita passou para 5 mil reais. Tem muito crime organizado que está usando fintechs para lavar dinheiro. A PF começou a perceber esse esquema e pediu ajuda da Receita nesse trabalho de monitoramento. Agora, qual o interesse de criar essa celeuma?", falou.

O ministro reconheceu, porém, que a questão do crime organizado ligada a fintechs precisará ser discutida em algum momento.