Safra recorde de grãos em 2024/25 deve impulsionar PIB brasileiro neste ano — se o clima deixar

A safra recorde de grãos do Brasil na temporada 2024/25 deve impulsionar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país neste ano. A avaliação é de agentes econômicos, após o PIB do agronegócio recuar 3,2% em 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar disso, a atividade econômica do país como um todo cresceu 3,4% no ano passado.

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Brasil deve registrar uma produção recorde de grãos de 325,7 milhões de toneladas, crescimento de 9,4% em relação à safra 2023/24. Apenas a produção de soja, principal commodity brasileira, deve alcançar 166 milhões de toneladas.

“Para este ano, há uma perspectiva de boa recuperação, com uma projeção de crescimento em torno de 6% para o PIB do agronegócio”, afirma Mauricio Nakahodo, economista sênior da DA Economics.

Segundo Nakahodo, o primeiro trimestre de 2025 já deve mostrar sinais de retomada, impulsionado pela colheita da primeira safra de milho, que pode crescer cerca de 10%, além do avanço na colheita da soja.

“Há uma preocupação com o ritmo da colheita da soja, que está abaixo do registrado nos primeiros trimestres de anos anteriores. Isso pode impactar o crescimento no início do ano e atrasar o plantio e a colheita das próximas safras”, diz o economista.

O atraso na colheita da soja em alguns estados ocorre principalmente devido ao retardo no plantio e ao excesso de chuvas, que dificultam os trabalhos no campo.

Projeções para 2025

O Santander também projeta uma aceleração do PIB brasileiro no 1º trimestre de 2025, impulsionada pelo desempenho do setor agropecuário.

“Seguimos projetando uma aceleração no 1º trimestre de 2025, impulsionada por alguma recuperação da demanda interna, sustentada por um mercado de trabalho robusto, e pela forte contribuição das safras de grãos de verão”, afirmou o banco em relatório divulgado nesta sexta-feira, 7.

A última projeção da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) indicava um crescimento de 2% para o PIB do agronegócio em 2024, mas a expectativa não se concretizou. Segundo o IBGE, a queda do setor foi resultado de condições climáticas adversas, que afetaram culturas essenciais como a soja e o milho, que tiveram perdas de 4,6% e 12,5%, respectivamente.

Para Nicole Rennó, professora da Esalq/USP e pesquisadora do Cepea, historicamente, o PIB agropecuário cresce de forma consistente, exceto em anos de problemas climáticos, como foi em 2024.

“O crescimento ocorre tanto pela expansão da área cultivada quanto, principalmente, pelo aumento da produtividade. Quando as condições climáticas são favoráveis, esse avanço se traduz em maior produção e, consequentemente, no crescimento do PIB. Por enquanto, a expectativa é de uma virada positiva para o setor em 2025”, afirma a pesquisadora.

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, o PIB do agronegócio deve crescer entre 7,5% e 10% neste ano, impulsionando o PIB brasileiro para 2,5%.

Já a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, tem uma visão mais cautelosa. Ela reconhece que a supersafra deve contribuir para a recuperação do agronegócio e, consequentemente, para a economia brasileira, mas faz ressalvas. “Mantemos nossa projeção de desaceleração, com crescimento mais próximo de 1,5% em 2025”, diz.